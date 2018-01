El nou CAP de Figueres estarà acabat al maig

Les obres del nou Centre d'Atenció Primària (CAP) de Figueres s'hauran acabat el proper mes de maig. L'edifici del carrer Nou de Figueres, batejat amb el nom del metge Josep Masdevall, començarà a funcionar d'aquí a quatre mesos, segons publica el Setmanari de l'Alt Empordà.

El centre estava pendent des del 2007, però la crisi va aturar el gran complex que s'hi plantejava i es va refer el projecte.

Les obres continuen sense entrebancs i el centre sanitari està pendent d'obrir aquest 2018 segons les previsions que hauria traslladat el Departament de Salut de la Generalitat a l'Ajuntament de Figueres.

Els treballs encaren la recta final del nou CAP que substituirà el que hi ha actualment al carrer Roca i Bros, format per mòduls prefabricats a l'espera que el nou edifici estigui operatiu.

El centre sanitari tindrà una superfície de 2.098 metres quadrats amb una desena de consultes dedicades a la medicina de família i infermeria. També hi haurà una consulta de pediatria amb infermeria pediàtrica, un espai polivalent de consulta odontològica i una àrea de tractament i extraccions. L'espai serà complementat amb despatxos, administracions i sales de reunions.

L'estructura de tots aquests serveis ja està enllestida en un ampli solar on hi haurà cabuda per a un aparcament, que donarà servei a aquest sector de la ciutat.



Llarga reivindicació

Quan s'acabin les obres, la capital de l'Alt Empordà comptarà amb dos CAPs ubicats al sector nord i sud de Figueres, respectivament.

Els treballs es van iniciar el març del 2016 amb un cost de 3,4 milions d'euros. Anteriorment s'hi previa construir diversos serveis de l'administració pública, com el Servei d'Ocupació, oficinies d'Habitatge o una delegació del Departament d'Agricultura. El 2013 es va anunciar el nou projecte del CAP.