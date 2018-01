La Policia de Llançà posa en marxa un nou servei d'alerta

La Policia Local de Llançà ha posat en marxa un nou servei d'alerta d'emergències. Està adreçat als locals comercials i empreses i permet activar una alerta. Es posarà en servei al mes vinent.

El cap de la Policia Local, Jaume Simon, va presentar dilluns el servei a l'Associació de Comerciants.

Segons informa l'Ajuntament, per mitjà d'avís a través d'una aplicació del telèfon mòbil, s'activa un botó vermell virtual que no requereix de cap trucada.

S'atén, en canvi, com si fos una trucada d'emergència que pugui arribar a la central de la policia local per telèfon.

La diferència és que es mira de contactar amb el comerç per comprovar que l'avís és real i si hi ha possibilitats s'envia directament una patrulla de la Policia Local i alhora es comunica als Mossos d'Esquadra.

L'alerta s'ha de donar per atendre situacions que es donin a l'interior dels negocis, no a la via pública. Es considera que és més eficaç per tal que es pugui actuar de forma ràpida en cas de robatoris amb violència i intimidació, entre d'altres.