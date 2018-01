Iaeden inventaria 230 espècies de plantes en prats de dall de l'Albera

La Iaeden ha inventariat unes 230 espècies de plantes en prats de dall de l'Albera. La plataforma ha arribat a acords amb propietaris per tal de gestionar aquests espais naturals i espera continuar fent-ho durant aquest any. El projecte també ha suposat la recol·lecció de milers de llavors de set espècies diferents per ressembrar amb producte autòcton.

El projecte "Cultivant biodiversitat" ha estat en funcionament durant un any i mig. Ha arribat a acords de custòdia amb 22 propietaris de prats de dall i cinc basses de l'Albera que estan protegides sota la figura europea de Xarxa Natura 2000. Tots ells es troben distribuïts entre els municipis de Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes.

Els prats de dall són hàbitats semi naturals que han de ser objecte de maneig permanent per garantir-ne la conservació. Els diferents estudis realitzats adverteixen que la seva conservació no està garantida a curt o mitjà termini, per causes multifactorials, diuen l'entitat.

D'altra banda, les basses temporànies són hàbitats d´interès comunitari prioritaris i reconeguts per la seva elevada biodiversitat i la seva singularitat florística. "La seva conservació és una prioritat pel grup de custòdia agrària de la IAEDEN i per això cal un reconeixement de la feina realitzada pels pagesos de la zona durant molts anys".

Tots els prats de dall han estat valorats botànicament mitjançant la realització d´inventaris florístics de cadascun dels prats. El resultat d´aquest estudi ha reafirmat l´elevada biodiversitat associada als prats inventariant les més 230 espècies vegetals diferents.

L'entitat remarca que aquesta biodiversitat s'ha de conservar i és fruit de "la feina realitzada per tots els pagesos que generació rere generació els han anat treballant". L'abandonament d'aquests prats semi naturals implica també la pèrdua de biodiversitat.



Recollida de milers de llavors

Una altre aspecte del projecte ha estat recollir milers de llavors de set espècies diferents que s´han tractat i emmagatzemat amb les condicions òptimes al banc de llavors del SIGMA a Olot. El reservori permet ressembrar i augmentar el número de llavors per poder reforçar els prats més malmesos amb llavor autòctona i no comercial.

Al mes de juny es va realitzar una jornada tècnica d´experts per fer una diagnosi de l´estat de conservació dels estanys temporals per tal d'elaborar un full de ruta de les actuacions prioritàries a realitzar.

En aquest moment han informat que estan fent anàlisis químics de qualitat farratgera de l´herba per poder conèixer la qualitat nutritiva del farratge i poder fer tasca comercial per poder donar valor afegit a aquest farratge.

El projecte compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Cantallops i Sant Climent Sescebes, a banda dels propietaris i la Diputació de Girona.