Les obres de la nova C-260 de Figueres, amb retard

Les obres de la C-260 s'estan allargant més del previst. El ritme dels treballs fixa, ara, la finalització de l'ampliació de la carretera que connecta Figueres i Roses a finals del mes de febrer. Així ho ha fet públic l'alcaldessa, Marta Felip, en una entrevista a Empordà TV.

Els treballs s'havien d'acabar el passat mes de desembre, però les màquines i els operaris encara no han abandonat les seves posicions. Des de la setmana passada, els treballs se centren en el tronc central i el trànsit es desvia pels carrils laterals.

«El director d'obra ens ha traslladat que les obres acabaran a finals de febrer», explica l'alcaldessa. Els treballs encaren així la recta final del desdoblament amb què s'espera descongestionar la C-260 al seu pas per Vilatenim.

Els treballs d'asfaltatge en els dos nous carrils començaven quan faltaven només dues setmanes per a finals de desembre i, malgrat que ja s'intuïa la dificultat per complir amb els terminis marcats, se seguia confiant en el fet que l'obra es podria obrir abans del 2018.



Compte enrere

Els quatre carrils s'obririen al trànsit en poc més d'un mes. Els treballs se centren ara en el tronc central de 750 metres, on fins ara només s'havia actuat en els dos nous carrils. La maquinària s'encarrega d'asfaltar i anivellar els quatre vials.

El desdoblament de l'últim tram pendent de la C-260 va començar ara fa un any, al gener del 2017. El tram va des de l'enllaç amb la carretera N-II fins a la rotonda de Vilatenim i és aquest tronc el que és a punt d'enllestir-se. Paral·lelament s'està treballant en la construcció del vial sud que connectarà amb la zona industrial del Firal (sense haver de passar per l'N-II) i la finalització del vial nord que transcorrerà paral·lel a l'N-II.

El termini d'execució de les obres era de 15 mesos i la previsió inicial era acabar-les el maig del 2017, posteriorment es va marcar com a data de finalització el desembre passat i ara s'acabaran allargant fins al febrer.

El desdoblament ha tardat vint anys a arribar i haurà costat prop de 17 milions d'euros, dels quals 8,9 s'han invertit en la indemnització de propietaris a qui es va haver d'expropiar propietats.

L'ampliació dels carrils pretén resoldre els problemes de trànsit que es produeixen en aquest punt sobretot durant l'estiu, ja que és una de les principals carreteres d'accés a la costa. Hi conflueixen els vehicles provinents del centre de Figueres i els que accedeixen per l'N-II. S'hi ha instal·lat també una passera per a vianants que facilitarà l'accés als establiments de banda i banda de carretera malgrat que encara no se n'ha obert el pas.