El Teatre del Bon Pastor amplia la pogramació dels Centres Cívics a Figueres

L'Ajuntament de Figueres ha presentat aquest matí el programa d'activitats de gener a juny dels Centres Cívics Municipals, que enguany s'amplia notablement amb més de 140 propostes multidisciplinars, entre cursos, tallers, espectacles, sortides i exposicions.

Una de les novetats principals és la programació estable a l'espai cívic Teatre del Bon Pastor, que acollirà concerts, conferències, cursos d'idiomes o tallers diversos coordinats amb l'associació de veïns de la zona nordoest de la ciutat. D'entre la programació del primer semestre de 2018, amb activitats transversals dirigides a tot tipus de públics al centre cívic Joaquim Xirau, al centre cívic Creu de la mà i al centre cívic Teatre del Bon Pastor, destaca la conferència gratuïta "Bases per viure sa" a càrrec d'Astrid Barqué llicenciada en ciències de l'esport, coach nutricional i titulada en cuina natural i terapèutica, que tindrà lloc el divendres 11 de maig a les 19.30 h al Centre Cívic Creu de la Mà.



Programació musical

També es programen concerts com el de la cantautora vallenca Maria Jacobs i el violinista Sergi Planas el 3 de febrer al teatre del Bon Pastor, la xerrada "Valors en una vida dedicada a l'esport d'alt rendiment" a càrrec del nadador Héctor Ruiz, o la visita guiada al Palau de la Música de Barcelona o a la Colònia Güell i la Cripta de Gaudí.

Pel que fa a les activitats que es programen anualment, es proposen cursos, tallers i monogràfics dedicats a diferents àmbits com ara la dansa, gimnàstica, arts plàstiques i visuals, idiomes, habilitats i recursos, gastronomia, activitats específiques per a infants, joves o majors de 50 anys, exposicions, així com programes socials i de suport a entitats.

En aquest sentit, s'incorporen nous tallers com "running des del km 0: més que un estil de vida" amb la col·laboració del Club d'Atletisme Figueres, "aprèn a ser el teu proppi personal shopper", ràdio online per a majors de 50 anys, o el curs de cant modern amb Mònica Lucena. El regidor d'Acció Cívica, Jordi Masquef, ha explicat que durant el 2017 11.400 usuaris van participar a les 219 activitats programades, i ha destacat que enguany la programació s'amplia considerablement gràcies a la incorporació del teatre Bon Pastor.

"Hem aconseguit guanyar un nou equipament a la ciutat, que era una demanda a la zona nordoest, i n'estem molt satisfets", ha afirmat Masquef, que també ha agraït la tasca de l'equip d'acció cívica. Les renovacions online de les activitats de continuïtat es podran fer el 17 i el 18 de gener a partir de les nou del matí, i de manera presencial a cada centre cívic, de nou a una del matí, i de tres a dos quarts de nou del vespre.

La matrícula online general estarà disponible a partir del 24 de gener, a les nou del matí, i fins al 31 de gener, i també es podrà fer de manera presencial a cada centre cívic, el 24 i 25 de gener, de nou a una del matí, i de tres a dos quarts de vuit del vespre.