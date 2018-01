L'Arxiu digitalitza les memòries d'un veí de Cabanes amb la història del poble el s.XIX

L´Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ha digitalitzat dues llibretes manuscrites de memòries d´un veí de Cabanes, Pere Serra Prim (1820-1889), que representen un relat de la història del poble del segle XIX. Permet conèixer el desenvolupament de les guerres carlistes i la història local del poble. Ha estat cedit per una veïna, Dolors Miró.

La directora de l´arxiu, Erika Serna, ha explicat que el relat que apareix «es pot considerar una crònica del seu temps, basada en el que veia, el que li explicaven i el que llegia a la premsa, on poques vegades expressa opinions o valoracions personals».

Els textos incideixen «especialment en els aspectes que afectaven Cabanes i al seu entorn», diu l´arxivera coincidint amb el desenvolupament de les guerres carlistes, però sense oblidar fets ocorreguts a Navarra o Madrid. També explica la guerra de l´Àfrica i altres esdeveniments polítics.



Pere Serra Prim era fill de Pere Serra Brusés i de Caterina Prim Pagès, va néixer a Cabanes, el 10 d´abril de 1820. El 23 de setembre de 1848, es va casar amb Magdalena Malloll Giralt, filla de Pere Mallol i de Francesca Giralt, de Cabanes. Pere i Magdalena van tenir cinc fills, dels quals en van sobreviure dues noies, Francesca i Caterina. Francesca es va casar amb Francesc Miró Fortià i van ser els pares d´Enric Miró i Serra.

El seu nom apareix en algunes de les actes municipals. El 25 de desembre de 1872, junt amb els altres pabordes, signa l´acta de la reunió convocada per parlar de l´organització de la propera Festa de Sant Vicenç i el 23 d´octubre de 1876, la seva firma apareix junt amb la d´altres veïns convocats per tractar de la reparació dels camins i marges afectats per les avingudes de la Muga i el Llobregat.

Els textos, que tracten temàtiques ben diferenciades, es troben aplegats en dues llibretes: la primera llibreta explica les collites d´olives i raïm; consta de 24 fulls plegats, amb només quinze planes escrites, de les quals set parlen quasi exclusivament de les collites d´olives, des del 1857 al 1888 i les altres vuit descriuen les collites de raïm, des del 1843 al 1888, acabant amb una petita referència a la fil·loxera. És interessant la descripció dels fenòmens meteorològics i de les malalties que malmetien les anyades.

L´altra llibreta més gran, formada per 32 fulls plegats, descriu vivències de l´autor i és una crònica local i familiar -naixements, defuncions, compres, despeses d´obres, però també anècdotes i fets del poble com la construcció del campanar i altres obres que es feien a l´església, conflictes entre el poble i algun capellà, epidèmies, etc.

Les entrades no segueixen un ordre cronològic, cosa que fa pensar que Pere Serra escrivia el seu diari tot intercalant records del que havia viscut des del seu naixement, el 1820, fins al 1888, poc abans de la seva defunció. La nota sobre la seva mort i les tres últimes planes estan escrites pel seu gendre, Francesc Miró y Fortià.

Els documents es poden consultar al web de l'arxiu comarcal.