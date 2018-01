Miscel·lània

En un dels darrers plens municipals figuerencs s'han arribat a produir alguns acords que, segurament degut a la meva particular idiosincràsia o experiència vital, m'han provocat certes sorpreses. Em refereixo, en concret, al temes càmping i gossera.

Respecte de l'aprovació, després d'una negativa inicial anterior, d'autoritzar mitjançant una modificació parcial del POUM (recordin, no el Partit Obrer d'Unificació Marxista al qual havia esta afiliat el més tard demòcrata pedagog Pallach, sinó el Pla d'Ordeanció Urbanística Municipal) la instal·lació d'un càmping en el paratge anomenat «Càmping Pous», tot ve perquè ja en el seu temps, quan les granotes portaven sabre, hi havia hagut, les coses de la surrealista Figueres, un càmping; i perquè, més dalinisme encara, «a l'Ajuntament no ha entrat cap proposta empresarial per tirar endavant l'activitat de càmping». Això és previsió, oi?

Diuen que és per fomentar el turisme i em sembla molt bé. Però ja que hi som pel tros de recuperar velles activitats promotores de visitants, jo tinc una proposta. Per què no fa l'Ajuntament les gestions que calguin per recuperar l'alberg de joventut que construït per l'administració central l'autonòmica ens va retirar fa anys? No se'ls ha acudit, no saben el que és un alberg de joventut? Doncs, com a antic alberguista, quan vulguin els ho explico.

D'altra banda llegeixo que la ciutat, que estava tan immersa en un procés de galopant pobresa i paralitzada per manca d'ajudes socials i que per això no va voler aprovar despeses ni inversions per intentar atraure visitants amb les corresponents activitats circenses, que era una frivolitat, venien a dir, ha decidit aportar 300.000 euros (cinquanta milions de les antigues pessetes) per a la construcció d'una nova gossera que costarà finalment, si no hi ha desviaments pressupostaris, 840.000 euros (cent quaranta milions de pessetes que, escolti, com deia el castís, no es moco de pavo. No sé què en pensaran tots aquells ciutadans amb membres familiars mancats d'ajudes a la dependència.

De totes maneres, la guinda a tot això l'ha posat el regidor de Compromís d'Esquerres per Figueres Òscar Vergés amb la seva queixa per la instal·lació de la nova gossera a tocar l'abocador de residus de Pedret i Marzà: Diu que "hauria preferit un emplaçament més naturalitzat, que no afectés uns olfactes tan sensibles com els dels gossos". Deu ser també que tots els gossos són iguals però que n'hi ha alguns amb més pedigri que d'altres. Antològic.