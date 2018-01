Veïns de Figueres es concentren contra la instal·lació de l'antena

La rotonda del carrer Carles Fages de Climent es va convertir ahir al vespre en l'escenari d'una concentració veïnal per rebutjar la possible instal·lació d'una antena de telefonia d'Orange al teulat de la Torre Vila Jardí.

Motius de salut i paisatgístics centren l'argumentari dels detractors -tant veïns de l'entorn com del mateix bloc- mentre que des de l'administració de la finca esgrimien raons econòmiques.

«No pagar el deute amb la salut de tots» és el lema amb què les veus contràries van convocar la mobilització d'ahir al vespre. Consideren que la decisió d'aquest sol edifici repercutirà en tot el barri, tant en els residents com als treballadors i alumnes dels quatre centres escolars que hi ha en el perímetre, així com de supermercats.

Segons va explicar l'administrador de la finca, Thomas King, la meitat de l'edifici encara està en mans del promotor i la instal·lació de l'antena de la companyia Orange ajudaria en el finançament dels comptes comunitaris afectats per impagaments.

L'alarma es va estendre el dimecres després que els veïns dels altres blocs s'assabentessin que un dels punts a l'ordre del dia era la instal·lació de l'antena de telefonia.



La comunitat diu no

Mentre els veïns es manifestaven a peu de carrer, la comunitat de veïns de la Torre es reunia amb l'administrador i un representant de la companyia de telefonia per votar la instal·lació de l'antena. Fonts presents a la reunió expliquen que no hi va haver discussió i que el «no» es va imposar per unanimitat. La mobilització veïnal d'ahir constata el rebuig dels ciutadans davant la possibilitat d'haver de conviure amb una antena de telefonia i la preocupació per les radiacions que genera. Ja al 2014 els veïns del bari del Poble Nou de Figueres es van aixecar en peu de guerra per retirar tres antenes col·locades sobre el terrat d'un edifici del carrer Balmes.

Tot i que la decisió va recaure només en els propietaris de la Torre, la resta de veïns va convocar la concentració perquè mostrar el seu rebuig i pressionar l'edifici. «Hem lluitat deu anys pel soroll de l'elèctrica i ara que finalment l'han tapat ens volen posar l'antena», explicava la Laura Torres, una de les veïnes dels blocs adjacents.

L'alerta també va saltar a l'escola Joaquim Cusí. El director del centre, Albert Blasco, ho va qualificar de «despropòsit» i va alertar dels efectes sobre la salut en els nens i en els treballadors del centre. L'escola va trametre un comunicat als pares en què els informava de les intencions de la Torre Vila Jardí.

La Llei de Telecomunicacions vigent des del 2014 i aprovada pel govern de Mariano Rajoy permet la col·locació de la infraestructura sense que l'Ajuntament hagi d'atorgar una llicència específica per permetre la instal·lació. Tot i això, si superés l'alçada permesa, el consistori sí que podria aturar-ho. D'altra banda, l'Ajuntament compta amb un espai destinat per a la instal·lació d'antenes de telecomunicacions.