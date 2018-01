Els Pastorets tanquen El Jardí

Figueres suma més de dos segles d´història teatral repartits entre l´antic Teatre Principal -ara el Museu Dalí- i el Teatre El Jardí. De les dues joies arquitectòniques només es manté dempeus El Jardí, construït el 1914 i pensat per ser una sala de cinema. Se sap, pels documents que es conserven a l´arxiu històric de Figueres, que el 1916 ja hi van començar a actuar companyies líriques.

Ningú és immune al pas del temps i el centenari edifici d´El Jardí demana una reforma. Malgrat que diverses veus de l´Ajuntament reconeixen que necessitaria una rehabilitació total, els treballs se centraran només en el sostre i la platea. Les obres que començaran en breus han obligat a tancar l´equipament cultural durant sis mesos.

La sala es va acomiadar temporalment del públic amb notes nadalenques. La sarsuela «El primer Nadal dels pastors», de mossèn Rossend Fortunet i Busquets, ha sigut l´última representació que ha acollit El Jardí abans de penjar el cartell de «tancat per reformes». El diumenge 7 de gener la sala es va transformar per última vegada en la Balma dels Pastors abans que hi entressin els operaris i la maquinària d´obres. Àngels, dimonis i pastors van desfilar per l´escenari i la platea de l´emblemàtic teatre figuerenc.

Conseqüència de la reforma, pressupostada en 300.000 euros, la sala no acollirà més espectacles fins que s´arregli l´estructura del sostre, on s´hi han detectat esquerdes, i es renovi tot el pati de butaques. Des de l´última representació dels pastorets, tots els futurs actes seran reubicats en altres espais de la ciutat, com la Cate o els Caputxins. El primer afectat ha sigut la Nit de l´Esport, que es va celebrar el divendres 12 de gener al Poliesportiu Municipal.

35 anys municipalitzat

El Jardí va ser adquirit per l´Ajuntament el 1983 convertint-lo en teatre de referència a la capital de l´Alt Empordà. L´última remodelació data del 1991 i s´hi van millorar les instal·lacions i es va reduir l´aforament de 1.500 a 941 localitats. Arran de la municipalització, es va apostar per una programació estable i de caràcter professional, durant aquells primers anys va acollir obres com El Cafè de la Marina o Cyrano.

Però més enllà de la programació efímera, «El primer Nadal dels pastors» resisteix al pas dels anys. Declarat bé cultural per l´Ajuntament de Figueres l´any 2010, es va estrenar el 25 de desembre del 1923 en el local Odeón, propietat del Patronat de la Catequística. S´ha representat des d´aleshores fins l´actualitat, amb una única interrupció durant la Guerra Civil i els primers anys de postguerra (1936-1945).

Ciutat de cinema i teatre

D´abans del 1816 ja es conserven documents que parlen d´un espai dedicat al teatre a Figueres, ubicat al solar de l´actual Museu Dalí, però de dimensions més reduïdes que el futur Teatre Principal que s´hi construí posteriorment i que fou destruït durant la Guerra Civil.

Tal com s´explica en el llibre Història del Teatre a Figueres 1816-1991 editat per l´Ajuntament, a mitjans del segle XIX i fins i tot abans de la inauguració del Liceu de Barcelona i dels teatres d´Olot i Girona, els figuerencs es van començar a interessar per tenir un «teatre de veritat» i que derivaria en la construcció del desaparegut Teatre Principal, dissenyat per l´arquitecte Josep Roca i Bros.

La llarga llista de sales de cine i teatre de Figueres deixa noms tan rellevants en la vida cultural de la ciutat i la comarca com el Círculo Apolo, posteriorment convertit en el cinema Sala Edison, tancat des del 1984, el Casino Menestral, el Teatre Principal, la Societat Coral Erato, la Catequística, el cafè-teatre Odeón, s´hi afegeix l´Auditori dels Caputxins i els dos últims locals construïts a la ciutat: la Sala Juncària i el Cine La Vegas.