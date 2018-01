La CUP de Figueres carrega contra el govern per evitar l'auditoria d'Ecoserveis

La CUP de Figueres valora negativament el nivell de compliment dels acords signats amb el govern de Marta Felip i amb què van facilitar l'aprovació del pressupost del 2017.

L'equip de govern del PdeCAT i la CUP van arribar a diversos acords, entre els quals hi havia el compromís de fer una auditoria a l'empresa mixta del servei de neteja Ecoserveis abans d'impulsar el canvi d'empresa. «És una demanda de mínims exigir el compliment dels acords signats l'abril del 2017», reclama la CUP.

L'auditoria no s'ha fet i els procediemnts per externalitzar el servei ja estan en marxa, aquest dijous el plec de condicions del contracte es debatrà en un ple extraordinari. La formació prioritza el compliment de l'acord signat en relació a l'auditoria d'Ecoserveis on, Marta Felip, es comprometia «a realitzar una auditoria a l'empresa mixta Figueres Ecoserveis durant el 2017 abans d'impulsar una nova gestió dels serveis urbans», ja que l'alcaldessa ha manifestat públicament que no complirà amb aquest acord.



Afrontar la crisi social

La CUP ha reclamat al govern figuerenc que pensi més enllà «de les seves necessitats particulars i que recuperi les partides retallades de caràcter social acordades l'any 2017». Acusen tant el govern com «els grups que li donen suport» de «maquillar la dramàtica situació que viu la ciutat».

La formació es va abstenir en l'aprovació dels comptes municipals de l'any passat després d'arribar a un acord amb el PdeCAT. Enguany, la CUP hi va votar en contra.