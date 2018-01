Detenen una mare per deixar la nena de 8 mesos al cotxe i anar-se'n de festa a Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut una mare a Figueres per deixar la seva nena de 8 mesos a dins del cotxe mentre ella anava de festa.

Un testimoni va alertar ahir a la nit, pels volts d'un quart d'onze de la nit, el telèfon 112 que hi havia un bebè dins del vehicle tot sol.

Els Mossos van anar fins al lloc i veient que no hi havia la dona van fer recerca per la zona i la van trobar de festa amb un amic, al pub El Toc, al carrer Manuel de Falla.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra van practicar la prova d'alcoholèmia a la mare. Es tracta d'una dona, de nacionalitat polonesa, de 33 anys i veïna de Castelló d'Empúries.

Aquesta va donar positiu, 1,18 mg/litre d'aire expirat. Per aquest motiu van arrestar la dona per ser la presumpte autora d'un delicte d'abandonament de menors.

El vehicle, que era de l'amic de la progenitora, amb el bebè a l'interior estava aparcat a prop de la plaça del Sol i la criatura veient la situació de la mare d'incapacitat per fer-se'n càrrec va quedar a mans de la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència) en un inici.

Finalment, va passar la nit a casa d'uns familiars que se'n van fer càrrec.

Fa mig any a Cadaqués es va donar un cas semblant, aquí una parella se'n va anar de festa i també va quedar detinguda perquè la criatura, un nadó, estava sola a casa sense cap tipus de cura.