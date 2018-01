Trànsit ferroviari aturat a Figueres a causa de l'atropellament d'una persona

Rodalies Renfe ha informat a les 17.43 hores d'aquest dimarts, 23 de gener, que la circulació de trens entre Figueres i Portbou ha quedat interrompuda a petició dels serveis d'emergències per l'atropellament d'una persona. La companyia ferroviària s'ha ocupat de gestionar un servei alternatiu per carretera per a cobrir el tram afectat.

L'atropellament ha succeït a l'altura del pas a nivell de l'avinguda Vilallonga, que ha quedat acordonat. S'hi han desplaçat Bombers de la Generalitat, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra.