Detenen una mare per deixar la nena de 8 mesos al cotxe i anar-se'n de festa

Els Mossos d'Esquadra han detingut una mare a Figueres per deixar la seva nena de 8 mesos a dins del cotxe mentre ella anava de festa. Un testimoni de la zona va alertar diumenge a la nit, pels volts d'un quart d'onze de la nit, al telèfon 112 que hi havia un bebè dins del vehicle tot sol.

Els Mossos de la comissaria de Figueres van anar fins al lloc i veient que no hi havia la dona van fer recerca per la zona i la van trobar de festa amb un amic, en un pub del carrer Manuel de Falla.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra van practicar la prova d'alcoholèmia a la mare. Es tracta d'una dona de nacionalitat polonesa, de 33 anys i veïna de Castelló d'Empúries. La prova va donar positiu amb un 1,18 mg/litre d'aire expirat. Per aquest motiu van arrestar la dona per ser la presumpta autora d'un delicte d'abandonament de menors.

El vehicle on hi havia el bebè era de l'amic de la progenitora i estava aparcat a prop de la plaça del Sol. La criatura va quedar a mans de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) perquè la mare no estava en situació de fer-se'n càrrec. Finalment, va passar la nit a casa d'uns familiars.



Nit a la garjola

Pel que fa a la mare, va passar la nit de diumenge a dilluns a les garjoles de la comissaria de Figueres a l'espera de passar a disposició judicial. La jutgessa -després d'escoltar la declaració de la dona- va decidir arxivar el cas i posar els fets en coneixement del Jutjat mixt número 7 de Figueres, que porta les causes de violència contra la dona. Segons el TSJC, la detinguda és víctima en un procediment obert i el jutjat li va atorgar la guàrdia i custòdia de la menor. També s'ha informat dels fets la DGAIA, per si considera que ha de pendre alguna mesura.

Fa mig any a Cadaqués es va donar un cas semblant, quan una parella se'n va anar de festa i també va quedar detinguda perquè la criatura, un nadó, estava sola a casa sense cap tipus de cura. La nena tenia un any i mig i els plors de la petita van alertar els veïns, que van avisar l'àvia. La dona, que tenia claus del domicili, va ser qui es va fer càrrec de la petita. Una patrulla mixta de Mossos i Policia Local va detenir els pares per un delicte d'abandonament de menors. Ambdós, després d'un judici ràpid, van acceptar una condemna de sis mesos de presó.