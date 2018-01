Figueres adjudica la reforma del carrer Jonquera per 545.000 euros

L'Ajuntament de Figueres preveu començar les obres del cèntric carrer de la Jonquera «just després de Setmana Santa». Els treballs formen part del Pla de Barris amb què es vol reformar el centre històric de la ciutat i convertir-lo en un Barri Vell a l'estil de Girona.

Ahir es van obrir les pliques i les obres s'han adjudicat a la baixa per un import de 544.469 euros, IVA inclòs, a l'empresa Excavacions Empordà 2000 SL. El projecte s'havia licitat per un import de 728.794,39 euros. L'actuació s'emmarca en el Pla de Barris finançat al 50% amb la Generalitat i s'inclou dins d'un pla global per reformar el centre històric i que comprèn també el carrer Ample i el tram final del Peralada.

El carrer de la Jonquera es transformarà en plataforma única amb pedra natural. Però no només es preveu canviar l'aspecte del vial, sinó que, paral·lelament, l'Ajuntament obrirà una línia d'ajuts per a la rehabilitació de façanes i edificis del vial.

El temps previst per executar les obres és de sis mesos amb una pausa durant l'estiu per «evitar molèsties al sector comercial del carrer», explica el consistori.

L'Ajuntament va celebrar dilluns passat una reunió informativa amb veïns i comerciants del carrer Jonquera per tractar les obres de reurbanització que han d'estar acabades abans del 30 de setembre del 2018. Se seguirà el model de la plaça de les Patates i el carrer Muralla amb què es pretén dinamitzar la zona i convertir-la en una atracció turística. Així, el Pla de Barris del centre històric preveu també la reforma dels carrers Barceloneta, Ample -entre el carrer Monturiol i Murall-, el carrer Peralada -entre Rec Arnau i Ample, i el carrer de la Jonquera. D'aquests quatre projectes, l'únic on ja s'han començat les obres és al carrer Barceloneta. De fet, els treballs de l'Ample i Peralada encara no s'han posat a licitació. Figueres expandirà el centre històric a l'altra banda de la Rambla. Serà l'Eix Sant Pau Centre, unes reformes que finançarà l'Ajuntament amb fons propis i que també aniran acompanyades de subvencions per a l'obertura de negocis i reforma de façanes.