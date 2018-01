Figueres posarà a concurs un contracte de recollida d'escombraries

L'Ajuntament de Figueres portarà a aprovació dijous el plec de condicions per al nou servei de recollida d'escombraries que preveu posar a concessió per quatre anys a principis de 2019. El consistori planteja un contracte per a la recollida de residus sòlids i urbans, la deixalleria i la neteja viària amb un cost d'uns 6 milions d'euros (MEUR) anuals. Entre les principals novetats, hi ha la instal·lació de contenidors mòbils al centre de la ciutat que permetran que durant el que implicaran durant el dia es puguin retirar; la introducció del servei porta a porta en barris de baixa densitat; un nou sistema de contenidors de càrrega lateral; eliminar les àrees soterrades i un increment de rutes de recollida de voluminosos. També s'ampliaran els molls de càrrega de la deixalleria municipal passant dels vuit actuals als dotze, s'incrementarà l'horari d'obertura i el magatzem de residus valoritzables. Pel què fa a la neteja de carrers, s'hi incorporarà més personal, es renovarà la maquinària i es crearan nous serveis com el fregat mecànic de voreres i vials i la neteja de carrers amb aigua. També es preveu la renovació de la xarxa de papereres.

Actualment, la recollida d'escombraries la gestiona l'empresa mixta Ecoserveis, amb una concessió des del 2002 amb un contracte per 15 anys, que es va prorrogar l'any 2016. L'ens assumia també l'enllumenat i el manteniment de parcs i jardins públics, que ara passaran a mans de l'empresa pública Fisersa. A l'octubre, s'extingirà la concessió i, per això, l'equip de Govern treballa per aconseguir el consens necessari per aprovar el nou plec de condicions i tirar endavant el canvi. Això és el que s'abordarà al ple d'aquest dijous.

La proposta que hi ha sobre la taula planteja un servei amb un cost de 6.000.663,96 euros, amb una durada de quatre anys (amb possibilitat de pròrroga de dos anys més). Fins ara, se situava en els 4,8 MEUR. D'aquests, el servei de neteja viària passarà dels 2.428.595,61 euros actuals als 2.993.480,01 euros. La deixalleria passarà dels 219.339,57 euros als 288.532,79 euros i el de residus sòlids urbans dels 2.176.294 als 2.718.651,16 euros.

En l'àmbit de la recollida de residus, les principals novetats que proposen passen per la instal·lació de contenidors mòbils al centre de la ciutat que es posaran al vespre i es retiraran abans de la mitja nit; la introducció de la recollida selectiva de la fracció orgànica; el servei porta a porta als barris amb menys densitat i a les activitats econòmiques; un nou sistema de recollida i de contenidors de càrrega lateral; l'eliminació de les àrees soterrades; la incorporació de vehicles híbrids i elèctrics i un augment de la recollida de selectiva passant del 24% al 42% al final del contracte l'any 2023, entre d'altres.

A més, es preveuen instal·lar 34 nous contenidors passant dels 1.351 actuals als 1.385 i augmentar la freqüència de les rutes per recollir voluminosos. Actualment, se'n fa una al dia i el projecte contempla fer-ne fins a tres (una al matí, una altra a la tarda i incorporar-hi un servei d'emergència).

La deixalleria municipal també ampliarà les seves instal·lacions. El contracte que l'Ajuntament proposa preveu passar dels vuit molls de càrrega als dotze, instal·lar un servei 'roll packer' per a voluminosos i ampliar el magatzem de residus valoritzables. També s'incrementarà l'horari d'obertura.

Pel què fa a la neteja viària, el plec de condicions contempla dotar el servei de més personal, nova maquinària i nova distribució de les rutes als carrers. També s'hi incorporarà el fregat mecànic de voreres i vials i la neteja dels carrers amb aigua. A banda d'això, l'Ajuntament vol que es diferenciï el servei per temporades alta (des de Setmana Santa fins al 14 de setembre) i baixa (del 15 de setembre fins a Setmana Santa). A més, plantegen la renovació de tota la xarxa de papereres.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, assegura que es tracta d'un dels projectes més importants d'aquest mandat i que és també un dels més demandats pels ciutadans. "Són moltes les veus de veïns i veïnes de la ciutat que fa temps que demanen més neteja i aquest any l'àrea de Serveis Urbans s'hi ha dedicat intensament", ha dit. Felip ha insistit també que la proposta s'ha treballat amb els grups municipals i que s'ha consensuat amb els sindicats que representen els treballadors.

Més habitants i noves àrees urbanes

La realitat urbana de la ciutat ha variat molt des que es van posar a concessió els serveis l'any 2002. Aleshores, a la ciutat hi havia un cens de 35.174 habitants mentre que l'any 2017 la xifra s'havia enfilat fins als 45.726, un 30% més. A més, des de llavors fins ara s'han creat noves urbanitzacions i sectors com el Parc de les Aigües, el Rec Susanna, el Fages de Climent o les àrees industrials de Vilatenim Sud i de la depuradora, entre d'altres.

L'equip de govern ha fet una sessió informativa aquest dimarts al vespre al Cercle Sport de la ciutat per presentar davant de la ciutadania el model de neteja que plantegen.