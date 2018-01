El TSJC confirma els 11 anys de presó per a l'acusat d'apunyalar el seu germà

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna imposada per l'Audiència de Girona d'11 anys de presó a un veí de Figueres per matar el seu germà el 2016 clavant-li un ganivet de 4,5 centímetres en el coll quan estava encimbellat a una finestra.

Els fets van passar el 26 de març del 2016 quan Manuel R.G. va clavar un ganivet al seu germà «amb la intenció d'acabar amb la seva vida, o almenys sent conscient que amb la seva acció podia causar-li la mort». En aquest moment, acusat i víctima convivien a la mateixa casa, per la qual cosa l'Audiència va afirmar que hi havia un agreujant de parentiu i un altre d'abús de superioritat en haver usat el ganivet. Se li va aplicar l'atenuant en considerar que en el moment dels fets l'acusat havia consumit droga.