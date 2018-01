La DO Empordà, nominada a l'edició dels Premis Verema 2017

La Denominació d'Origen Empordà ha estat nominada en la categoria de millor denominació d'Espanya als Premis Verema 2017, que organitza aquest portal de referència d'aficionats al vi i a la gastronomia. La DO Empordà és una de les dotze denominacions nominades per aquest guardó al costat de les DO Alicante, Bierzo, Campo de Borja, Jerez, Manchuela, Montilla-Moriles, Navarra, Rias Baixas, Rioja, Utiel-Requena i València.

L'empordanesa és l'única denominació catalana que ha estat seleccionada enguany per rebre aquest prestigiós guardó del sector.

La selecció dels dotze candidats com a millor denominació ha estat realitzada per l'equip de redacció de Verema tenint en compte els comentaris i notes de tast publicats pels usuaris en el portal Verema com durant l'últim any, així com la trajectòria històrica i presència que han tingut en aquest portal.



Altres premis

Dos cellers de la DO Empordà també opten a altres guardons d'aquesta edició dels premis. Es tracta del celler Peralada, que ha estat nominat en la categoria de celler amb millor trajectòria dels últims anys, i del celler Espelt Viticultors, que opta al premi millor vi dolç del 2017 amb el seu vi Espelt Airam.

El web dels premis ha posat en marxa un sistema de votació popular per escollir els millors de cada categoria, entre els quals hi ha la DO Empordà.