El nou servei d'escombraries de Figueres apujarà la taxa un 10%

Figueres és més a prop de canviar la gestió del servei de neteja i recollida d'escombraries que es votarà demà en el ple extraordinari i que substituirà l'empresa mixta Ecoserveis. Ja s'havia anunciat que el nou model repercutiria en l'import de la taxa de recollida d'escombraries, però ahir, en la presentació pública del model, l'alcaldessa Marta Felip va concretar que l'apujada seria del 10% i que es preveu per al 2019.

«Com a ciutadana prefereixo pagar una mica més i que el servei sigui millor» explicava Felip durant l'acte que es va celebrar al Cercle Sport.

El nou model preveu renovar la maquinària, incrementar el personal i ampliar la recollida porta a porta, la periodicitat i la incorporació de nous serveis i una nova distribució a la ciutat. El 2016 Figueres va generar 21.057 tones de residus.

Amb tot plegat l'Ajuntament vol gairebé doblar la recollida selectiva i passar del 24% actual al 42% al final del nou contracte. El consistori té la vista posada en el 2023.

D'aquí a cinc anys es vol reduir el volum de resta i passar del 75,88% de l'any 2016 als 58,02% el 2023, així com també incrementar el reciclatge de vidre, envasos i paper. El nou model de recollida d'escombraries planteja, a més, la introducció de la fracció orgànica a la ciutat, la qual cosa permetria multiplicar les xifres actuals per 10. Es passaria de 255.260 quilos recollits a 2.440.600 en cinc anys.

L'externalització del servei anirà acompanyat de la instal·lació de més contenidors, el servei porta a porta als barris de baixa densitat (Serra Floreta, Parc Bosc, Olivar Gran i Vilatenim), als comerços i indústria, l'eliminació de les àrees soterrades i un increment en la freqüència de recollida de residus voluminosos.

Una altra de les novetats serà la desaparició dels contenidors fixos en els eixos comercials de la ciutat, que seran substituïts per altres de mòbils amb l'objectiu de «reduir les deixalles durant el dia al carrer», explicava l'alcaldessa.

Pel que fa a la neteja viària, s'incorporaran nous serveis no prestats fins ara com el fregat mecànic de voreres i vials i la neteja dels carrers amb aigua, es renovarà i s'ampliarà el parc de vehicles per d'altres més eficients i s'incrementaran les hores de neteja.



«Hem fet un salt qualitatiu d'un servei que es va definir el 2001 i que anirem perfeccionant», deia Felip, i assegurava que el servei entraria en funcionament gradualment entre a finals del 2018 i principis del 2019.



Més pressupost

El canvi de contracte és també l'oportunitat per teixir un nou model en el servei fins ara gestionat per Ecoserveis. L'Ajuntament preveu incrementar la partida fins a 6 milions d'euros (el 2017 era de 4,8 milions).

El contracte amb l'empresa que gestioni el servei durarà quatre anys ampliables amb dos anys de pròrroga i gestionarà la recollida de residus sòlids urbans, la neteja viària i la deixalleria. Actualment Ecoserveis s'encarrega també dels parcs i jardins i de l'enllumenat públic. Amb el nou contracte, aquests serveis passarien a ser gestionats per l'empresa municipal Fisersa.

Un dels punts que haurà d'abordar l'Ajuntament és el conveni signat amb els treballadors d'Ecoserveis arran de la vaga del desembre del 2016, que es va desconvocar després que el consistori acceptés dues de les principals reclamacions dels treballadors. Les negociacions es van fer a contrarellotge i amb l'acumulació de brossa a peu de carrer.

L'Ajuntament es va comprometre a garantir les condicions laborals del personal d'enllumenat i jardineria, que s'integraria a Fisersa, i que no hi hauria acomiadaments.

El conveni es portarà demà a votació i s'hi estableix la subrogació del personal a l'empresa adjudicatària i l'obertura d'un procediment selectiu per a les noves places.

El canvi de model fa dos anys que s'arrossega, ja que es preveia la seva dissolució l'octubre del 2016. L'Ajuntament en va aprovar una pròrroga indefinida l'agost d'aquell mateix any mentre paral·lelament s'establien les bases del nou model.

Per l'alcaldessa, és una «aposta de futur important», amb què Figueres finalment canviarà el model de neteja i recollida de residus.