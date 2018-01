Roses programa tallers per a infants i adults a Ca l'Anita

L'Ajuntament de Roses ha fet una nova aposta per continuar donant contingut cultural i educatiu a Ca l'Anita amb un programa de tallers per a infants i adults. A banda dels tallers, hi haurà més exposicions en aquest equipament construït després de l'herència rebuda per part d'una veïna.

El cicle manté el format de la passada edició en què, segons el regidor de Cultura, Francesc Giner, va ser un èxit que va exhaurir totes les places.

Hi haurà tallers de fotografia amb mòbil (creació, edició i publicació), de narrativa a través de de les principals sèries televisives d'èxit dels darrers temps, d'astrologia, de lectura de contes i una visita guiada amb l'artista Carles Bros. Per als petits s'han programat tallers d'elaboració de casetes de xocolata, sobre el canvi climàtic o d'artístics, entre d'altres.