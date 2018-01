La CUP de Figueres manté el "no" a licitar un nou servei d'escombraries abans de l'auditoria d'Ecoserveis

La CUP de Figueres manté la seva negativa a licitar un nou servei d'escombraries abans de realitzar l'auditoria d'Ecoserveis, que té com a objectiu posar llums i taquígrafs a l'empresa concessionària dels serveis urbans que, durant anys ha provocat un impacte important en la tresoreria municipal. El contracte es vota avui al ple.

Les nombroses auditories que s'han realitzat arreu del territori a la gestió externalitzada dels serveis urbans han detectat, sovint, irregularitats i, és per això, que l'auditoria és un pas previ imprescindible per poder abordar les necessitats reals de la ciutat, (i no dels privats a qui se'ls concedeix la gestió del servei) i oferir un servei de qualitat que acabi amb les insuficiències del servei de recollida de residus i neteja viària que actualment pateix la ciutat.

L'auditoria d'Ecoserveis va ser un dels acords entre el Govern i la CUP per abstenir-se als pressupostos l'any 2017. Marta Felip es va comprometre llavors a realitzar l'auditoria - que tot just aquest gener s'ha posat en marxa - abans de presentar una nova licitació del servei d'Escombraries. Segons la CUP, Felip ha incomplert un acord que permetia garantir un debat rigorós i públic sobre les mancances que ha viscut la ciutat en aquesta matèria els darrers anys.



Concessió privada a preu desorbitat

Per la CUP, la proposta del Govern ascendeix a una quantitat econòmica que no s'ajusta al que li pertoca a una ciutat que no arriba als 46.000 habitants. La formació recorda que el Tribunal de Cuentas va publicar un informe sobre la fiscalització del sector públic local, en el que assenyalava que a Catalunya el cost mitjà per habitant és de 90,8 euros, i el nou servei proposat té un cost de 131,23 euros per habitant. En aquest sentit, la CUP afirma que els veïns i veïnes de Figueres pagaran un 44,5% més que la mitjana.



Control dels serveis públics i municipalització

La CUP considera que els serveis públics han d'estar municipalitzats i gestionats de forma directa per l'Ajuntament.

Per la formació, es tracta d'un servei que, en cas de ser municipalitzat, no ha de pagar IVA i tampoc el benefici industrial que regeix, com és normal, tota empresa privada. Amb tot, l'estalvi seria de 704.402,75 euros anuals, que la ciutat podria utilitzar per cobrir les moltes necessitats que té.

Per altra banda, la CUP considera que un servei municipalitzat permet a l'Ajuntament tenir el control del servei en tot moment. D'aquesta manera, afirmen que es pot garantir el seguiment i modificar qualsevol element del seu funcionament sempre que sigui necessari augmentar-ne la qualitat, la transparència i la bona gestió. Finalment, aquestes modificacions no estan subjectes a la rendibilitat econòmica, sinó a l'objectiu d'oferir el millor servei a la ciutat i els seus veïns i veïnes.