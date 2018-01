La Jonquera, carrers més eficients i sostenibles i nova il·luminació LED

El consistori durà a terme la renovació de l'enllumenat públic del carrer Rosselló i l'avinguda Pau Casals amb la instal·lació de nova il·luminació LED d'alta eficiència, menys contaminant i amb un clar estalvi energètic.

L'Ajuntament de la Jonquera durà a terme la instal·lació de nous sistemes d'il·luminació LED amb la voluntat de seguir fent avançar el poble en termes de sostenibilitat i eficiència energètica, segons declaracions de l'Ajuntament.

Ambdues actuacions tenen el doble objectiu de millorar el rendiment de les instal·lacions elèctriques i contribuir a la reducció d'emissions de CO2.



Un notable estalvi

Els treballs consistiran en la renovació de les instal·lacions elèctriques i en la substitució de l'enllumenat públic per nous dispositius LED que permeten reduir de forma notable l'actual despesa energètica. A més, la il·luminació LED, a diferència de la que s'utilitzava fins ara, és totalment sostenible i no emet gasos d'efecte hivernacle com el CO2.

Ambdues actuacions tindran un cost total de 47.641,22? (IVA inclòs) i aniran a càrrec del professional Bruno Corpas Castaño i de l'empresa Electrodomèstics Verdaguer, S.L.

El regidor de Territori i Qualitat Urbana, Rafael Medinilla, emmarca aquesta actuació en la voluntat de l'Ajuntament de «seguir donant passes efectives cap a una major eficiència energètica dels equipaments i la via pública».