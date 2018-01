Multitudinari homenatge a mossèn Claparols

Deu pobles, units per homenatjar la figura de mossèn pep claparols «Compromès, crític i esperançat» és com el defineixen aquells que el van conèixer. Figueres va acollir ahir a La Cate l'acte commemoratiu de qui fou rector d'Avinyonet de Puigventós, Blanes, Cistella, Santa Llogaia, Poblenou de Figueres, Terrades, Salt, Vilafant, Vilanant i Vilaritg. Deu pobles on el capellà mort a l'agost del 2017 hi va deixar empremta. Organitzat pel GEES de l'Alt Empordà, l'emotiu acte va comptar amb l'aportació musical de l'Orfeó de l'Empordà, Veus del Poblenou i la Funcional Teatre.