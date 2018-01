Una persona queda atrapada en un accident a Figueres

Pels volts de dos quarts de nou del vespres els serveis d'emergència han rebut l'avís d'un accident a l'Avinguda Salvador Dalí, un dels principals eixos vertebradors de Figueres. Segons la Guàrdia Urbana, es tractaria d'un xoc per darrera entre dos vehicles.



Hi ha una persona atrapada en estat greu i els Bombers estan treballant per rescatar-la. La circulació està tallada arran de l'accident i es dona pas alternatiu als vehicles.





Accident a l'Av.Salvador Dalí amb persona atrapada i ferida greu. Circulació tallada i pas alternatiu de vehicles. @bomberscat hi treballen — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) 25 de enero de 2018