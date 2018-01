Figueres desencalla el nou servei de neteja amb majoria absoluta

Després de setze anys, finalment Figueres desencalla el canvi de gestió del servei de neteja que posarà fi a l'activitat de l'empresa mixta Ecoserveis. El ple va aprovar ahir amb el suport de tots els grups municipals (PDeCAT, ERC, PSC, PP, Compromís d'Esquerres i els tres regidors no adscrits), excepte Cs que es va abstenir i la CUP que hi va votar en contra, el plec de condicions del nou servei de neteja i recollida de residus amb què la ciutat enceta una nova etapa.

El nou servei, que inicialment durarà quatre anys, prorrogable a sis, «ha de suposar un canvi en qualitat urbana», segons l'alcaldessa Marta Felip, que s'aconseguirà amb «una inversió important en campanyes de sensibilització» (un 1% del pressupost del servei).

Per a Felip, el nou model permetrà una supervisió més directa del servei, amb controls periòdics i amb clàusules que lligaran l'empresa al compliment dels objectius marcats en termes de reciclatge i neteja. En cinc anys es vol doblar la recollida selectiva i passar del 24% el 2016 al 42% el 2023.

El nou servei, amb un cost anual de 6 milions d'euros, assumirà la neteja viària, la recollida de residus i la deixalleria i implica el pas d'un sistema de gestió directa a un d'indirecta amb contracte de serveis. La implantació es preveu per a finals del 2018 i principis del 2019 d'una manera gradual.

Un contracte «de transició»

Des de l'oposició, l'expedient que ahir es va aprovar amb majoria absoluta va ser vist com un contracte «de transició». La majoria de grups va aplaudir l'ampli consens aconseguit, que van atribuir a la minoria del govern municipal, però les dificultats per assolir els objectius en reciclatge i l'incivisme van centrar l'argumentari de les formacions.

El regidor Òscar Vergés de Compromís demanava un servei «més valent i ambiciós», que complís les directives europees en recomanacions de reciclatge. Amb ell hi va coincidir el portaveu de Cs, Héctor Amelló, i la del PP, Maria Àngels Olmedo, que van posar en dubte que Figueres pugui assolir aquestes exigències.

Per la seva banda, el PSC es va alinear amb la resta de grups i va aplaudir l'aposta per les campanyes de sensibilització juntament amb una defensa de l'ampliació del porta a porta, que només s'implantarà a barris de baixa densitat.

Malgrat que tant ERC com la CUP es van declarar partidaris de la municipalització del servei, les votacions van ser oposades. Des d'Esquerra, es va lamentar que s'hagués «perdut un any per pur tacticisme polític», en referència al trencament del pacte de govern entre PSC i PDeCAT després que els socialistes votessin en contra d'aquest expedient ara fa un any en comissió informativa.

En canvi, la CUP va ser l'únic grup que ahir va votar en contra del nou servei. Els cupaires van emetre un «no rotund» i van fer una esmena a la totalitat del model que s'explica per l'aposta per la municipalització dels serveis públics i l'incompliment de l'acord amb què el govern es comprometia a realitzar una auditoria a Ecoserveis abans de licitar el contracte a canvi de l'abstenció de la CUP en els pressupostos del 2017.

Des del 2016 que s'arrossega el canvi de contracte d'Ecoserveis, després que rebés la concessió l'any 2002. Fins ara, s'encarregava també de l'enllumenat i manteniment dels parcs i jardins públics, que passaran a ser gestionats per Fisersa.

Se substituiran els contenidors fixes per mòbils, s'eliminaran els punts soterrats, s'incorporarà la fracció orgànica i s'augmentarà la freqüència de recollida de residus voluminosos. Respecte a la neteja viària, ampliaran el personal, es renovarà la maquinària i s'incorporaran nous serveis com la neteja de carrers amb aigua i el fregat mecànic de voreres i la renovació de la xarxa de papereres.



Noves necessitats

En 15 anys, la realitat a Figueres ha canviat i el servei que es va idear el 2001 ara ja no respon a les necessitats d'una ciutat que crescut tant en nombre d'habitants (45.726 persones, un 30% més que el 2002) així com les zones urbanitzades. Ara comença el procediment que ha d'acabar amb el «deteriorament» del servei que actualment presta Ecoserveis.