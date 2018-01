Un narcotraficant s'enfronta a 20 anys de presó per violar l'home que el va delatar

Vint anys de presó. Aquesta és la pena que demana el ministeri fiscal a un narcotraficant de la Jonquera per haver abusat sexualment del client que el va delatar. La víctima hauria trucat a la policia després d'una desafortunada venda de cocaïna en què els venedors –dos germans de nacionalitat magrebina i sense antecedents penals– li haurien intentat vendre una substància de mala qualitat per una suma de 120 euros.

El comprador –també de la mateixa nacionalitat– es va adonar de l´estafa en sortir de l´habitatge dels dos traficants i, en tornar per reclamar que li canviessin la substància, aquests es van negar i li van donar un cop de puny a la cara. Davant de la situació, l'home va trucar a la policia per delatar-los. Els agents es van personificar a l´habitatge, tot i que no van poder localitzar els dos germans.



Un parany per al delator

L'endemà al matí el comprador va rebre una trucada des d'un mòbil, des del qual se li assegurava que si anava al pis, se li proporcionaria droga de millor puresa. L'home va acudir a la cita, i un cop allà es va trobar els dos processats acompanyats de dues persones més.

Aquestes el van agafar i el van estar colpejant de manera violenta per tot el cos. Li van exhibir un ganivet de grans dimensions per tal d'atemorir-lo i el van empènyer contra el sofà. Mentre el subjectaven pels canells i per les cames, li van treure els pantalons, li van abaixar la roba interior i –tal com es relata als escrits de la fiscalia– l'acusat principal el va penetrar analment «de manera reiterada» durant aproximadament dos minuts mentre li deia que el motiu era «perquè s'havia xivat». A conseqüència dels fets, la víctima va patir lesions consistents a la fissura anal, hematomes, contusions i dolor lumbar.

Durant el registre de l'habitatge, dies després, els agents van trobar diners, drogues i utensilis per a la venda de les substàncies.

La fiscalia demana 20 anys de presó al principal acusat per un delicte contra la llibertat sexual per agressió sexual amb penetració, un delicte contra la salut pública i un delicte lleu de lesions. També se li requereix una multa de 2.720 euros. El germà està acusat de traficar amb droga i se sol·liciten 6 anys de presó i 2.000 euros de multa.

El judici s'havia de celebrar ahir però finalment es va haver de suspendre perquè no es van presentar un dels acusats i dos testimonis. La nova data està fixada per al mes de març.