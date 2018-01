Veïns de la Marca de l'Ham de Figueres tallen la C-260 per reclamar més seguretat

Els veïns de la Marca de l'Ham de Figueres han iniciat un conjunt de protestes per reclamar millores al barri que s'han allargat durant tota aquesta setmana passada. Durant quinze dies tallaran la C-260 sota la pancarta «Volem millores. No som un barri de tercera». Els veïns demanen solucions en temes de seguretat i neteja viària per resoldre els problemes amb què han de conviure els residents d'aquest barri perifèric.

«Hi ha brutícia i rates a peu de carrer», alerta el secretari de l'Associació de Veïns de la Marca de l'Ham, José Manuel Garrido. A més, també han de conviure amb la manca de seguretat derivada del tràfic de droga. Segons Garrido, l'Associació es va reunir amb l'Ajuntament el passat juliol per abordar aquestes mateixes problemàtiques i es van acordar intervencions que encara no s'han executat.

Els veïns estan farts de la insalubritat dels carrers i la inseguretat. Ahir van tornar a tallar la carretera C-260 entre l'encreuament amb el carrer Marca de l'Ham i la Campinya, un tram de 260 metres en el qual durant una hora, entre dos quarts de set i dos quarts de vuit, es va interrompre la circulació. Des de l'Associació s'insisteix en què ha sigut una iniciativa promoguda i organitzada pels veïns i que l'entitat exerceix de portaveu entre Ajuntament i ciutadans.



Enrenou per la Fira Esotèrica

Després que l'any passat l'Ajuntament vetés la celebració de la Fira Esotèrica a la Rambla –organitzada per l'Associació de Veïns de la Marca de l'Ham– es va haver de celebrar a la plaça Josep Pla. L'Ajuntament defensava que es quedés al barri per ajudar a dinamitzar-lo. Enguany, José Manuel Garrido, que també n'és l'organitzador, tornarà a demanar que se'ls cedeixi aquest cèntric espai per la celebració de la cinquena Fira Esotèrica. La ubicació a la Rambla els donaria més afluència i visibilitat que no si es quedés en l'allunyat barri, on la repercussió seria menor.

L'estigmatitzat barri, ubicat a la perifèria de Figueres, ha sigut el focus en diverses ocasions de polítiques municipals per contribuir en la millora social i econòmica d'un dels sectors més tocats per la crisi, amb nombrosos desallotjaments.

Però més enllà de l'enrenou per la Fira Esotèrica de l'any passat, els veïns de la Marca de l'Ham ja han sortit al carrer en reiterades ocasions per reclamar solucions en qüestions de seguretat.

El 2007, en plena execució del Pla de Barris en aquesta zona de la ciutat, els veïns ja es van manifestar per demanar més seguretat i presència policial i millores urbanístiques en les obres que s'estaven executant. Deu anys després, les demandes són les mateixes. Continuen sentint-se «discriminats» per l'incompliment dels acords amb l'Ajuntament i volen acabar amb la brutícia a peu de carrer, la inseguretat i desperfectes urbanístics. Entre el 2005 i el 2011 s'hi van realitzar diverses millores en l'espai públic, equipaments i convivència dins el Pla de Barris.