Malmeten a Bàscara dues escultures dedicades als consellers destituïts i als «Jordis»

Dues escultures dedicades als consellers destituïts i als Jordis creades per un grup de veïns de Lladó (Alt Empordà) han aparegut malmeses aquest diumenge a Bàscara (Alt Empordà). Es tracta d'unes instal·lacions pensades per recórrer diversos municipis de manera itinerant, que pretenen denunciar la situació que aquestes persones estan vivint, i que "no s'oblidi" que alguns d'ells segueixen a la presó. En concret, les que han fet malbé han estat les dedicades a Josep Rull i a Jordi Cuixart. Aquest projecte es va gestar a través de donacions, i els veïns i membres de l'entitat independentista Ateneu Cim d'Estela que van treballar durant diverses setmanes per construir les escultures amb palets de fusta.