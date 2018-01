ERC de Figueres reuneix als apoderats en una trobada amb Dolors Bassa

Aquest cap de setmana, la secció local d'ERC a Figueres va reunir als apoderats que van col·laborar amb la jornada electoral del passat 21 de desembre.

A l'acte van participar més de 60 persones que va comptar amb la participació de la portaveu del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Figueres Agnès Lladó i de la consellera Dolors Bassa.

Lladó va agrair a totes les persones que van fer d'apoderat el 21D "El compromís amb el país" i que "gràcies a vosaltres vam poder garantir la democràcia al nostre municipi". Finalment va afegir que "La República es construeix de baix a dalt, i els municipis som imprescindibles i ens mantenim dempeus per defensa-la".

Per la seva banda Dolors Bassa va manifestar la importància de la ciutadania per fer avançar el país, per "seguir fent República i poder a acabar de construir un país socialment més just i democràticament més lliure".

A Figueres, ERC va comptar amb 69 apoderats, que repartits pels 22 col·legis electorals de la ciutat.