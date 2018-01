Nous controls policials a La Jonquera pel possible retorn de Puigdemont

La policia espanyola i la Guàrdia Civil ha establert dos controls policials a l'accés a l'autopista a La Jonquera aquest dilluns en el marc del dispositiu de reforç implementat pel possible retorn de Carles Puigdemont per assistir al ple d'investidura previst per demà. Agents dels dos cossos policials han aturat i escorcollat diversos vehicles procedents de França. En un dels escorcolls, també s'ha activat la unitat canina per descartar que hi hagués droga a l'interior. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va anunciar dimarts passat que blindarien les fronteres i que es reforçarien els controls per evitar que Puigdemont pogués entrar a Catalunya i arribar al Parlament encara que fos dins del "maleter d'un cotxe".

A dos dies del ple d'investidura, els controls policials a la frontera amb França s'han intensificat. Aquest dilluns al matí diversos efectius de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola han establert controls a la rotonda i al punt d'accés a l'autopista a La Jonquera, a la zona de Duanes.

Els agents han estat aturant vehicles provinents de França i els han escorcollat. En un dels registres, han activat la unitat canina per la sospita que el cotxe pogués dur droga amagada. Els efectius han revisat maleters i n'han tret objectes de l'interior.

Al llarg d'aquest matí, els controls s'han anat desplaçant a diferents punts i tres furgonetes de la policia espanyola n'han instal·lat un altre a la zona del Pertús.

El dispositiu s'emmarca en el reforç que el ministre Zoido va anunciar a principis de la setmana passada davant de la possibilitat que Puigdemont pugui tornar a Catalunya per ser investit com a president de la Generalitat.