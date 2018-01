Proposen canviar de nom la plaça de l'Institut Ramon Muntaner per 1 d'octubre

La CUP de Figueres ha presentat una moció per demanar que es canviï el nom de la plaça de l'Institut Ramon Muntaner i passi a nomenar-se plaça de l'1 d'octubre de 2017 com a "reconeixement a tots els figuerencs i empordanesos" que durant aquella jornada van veure "trepitjats els seus drets i llibertats fonamentals".

Al document, la formació recorda que aquell dia la comarca va viure episodis "d'extrema violència" contra ciutadans que "volien exercir el seu legítim dret a votar". Una violència, remarquen, que va ser exercida "unilateralment" i de manera "desproporcionada".

El cupaires remarquen que la plaça es va convertir de forma "espontània" en l'epicentre d'una "festa ciutadana" i que el propi institut va esdevenir l'espai on es van poder centralitzar les dades provinents dels diferents col·legis electorals. Per això i a banda del canvi de nom, demanen que s'hi instal·li una placa commemorativa recordant la diada. El text s'ha entrat per registre i la intenció és que es debati al ple de dijous, tot i que la decisió final es prendrà a la junta de portaveus prèvia a la sessió.

Des de l'oposició, la primera reacció no s'ha fet esperar. La portaveu del grup municipal del PPC a Figueres, Maria Àngels Olmedo, s´ha mostrat avui "totalment contrària" a què la plaça de l´Institut Ramon Muntaner de Figueres sigui batejada com a plaça 1 d´Octubre de 2017, tal i com reclama la CUP.

Olmedo ha anunciat que "des del PPC votarem en contra d´aquesta moció". "L´únic que s´aconsegueix amb aquest tipus de propostes és alimentar la crispació i l´enfrontament a la ciutat", ha afegit remarcant que "això és el contrari al que cal fer, que és treballar en favor de la convivència i del benestar del conjunt dels figuerencs".

Així mateix, Maria Àngels Olmedo diu estar convençuda "que la majoria de veïns i veïnes de Figueres no volen que cap espai del municipi porti el nom de l´1-O". "I passi el que passi al ple, per a nosaltres aquesta plaça sempre serà la de l´Institut Ramon Muntaner", ha manifestat.

Per últim, la portaveu del PPC a l´Ajuntament de Figueres ha fet una crida a la resta de grups municipals perquè "com el PPC, també es posicionin en contra d´aquesta moció". "Espero i desitjo que la proposta no s´aprovi i que per tant, no es traslladi a la Comissió del Nomenclàtor per a la seva tramitació", ha conclòs.