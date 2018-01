Figueres reprèn la redacció del POUM

L'Ajuntament de Figueres ha reprès la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i preveu dur a votació l'avanç del planejament el proper mes de juny. Es tracta del document preliminar, el qual conté els objectius i criteris generals del pla i que s'ha d'aprovar en el ple Municipal abans de passar a la redacció completa del POUM.

L'alcaldessa Marta Felip –que també s'encarrega de la carpeta d'Urbanisme– espera que l'avanç de pla pugui aprovar-se abans de l'estiu. Un important pas que permetria desencallar la renovació del POUM, que fa anys que s'arrossega. El nou planejament marcarà el futur creixement urbanístic de la ciutat.

El nou POUM ha de permetre la «rehabilitació urbana i relligar barris», explica Felip. A més, no es preveu el creixement de les zones residencials. L'alcaldessa insisteix en la cohesió entre els barris: «No volem créixer gaire més, volem donar qualitat urbana al que ja tenim».

De fet, dels tallers participatius del POUM organitzats a principis del 2014, ja se'n va desprendre que els veïns volien poc creixement, d'on se'n desprèn l'aposta per la rehabilitació, espais lliures i les rondes per millorar la mobilitat de la capital de l'Alt Empordà.



Malgrat la minoria

La revisió es va iniciar l'any 2013, amb una ronda de tallers de participació ciutadana. El procés es va alentir per les eleccions municipals del 2015 i havia de ser el Govern sortint el que ho reprengués. Dels comicis sorgí el pacte de govern entre CiU i PSC, que es va trencara ara fa un any i fins ara no s'havien fet nous moviments. El POUM estava sense data.

El novembre passat, l'alcaldessa reconeixia que la situació política del govern municipal en minoria -amb cinc regidors dels vint-i-un del ple- i la «fragmentació dels grups municipals fa que sigui el moment menys idoni» per impulsar el POUM.

Tot i això, tres mesos després el consistori ha reprès la redacció de l'avanç de pla i espera aprovar-lo abans d'aquest estiu.

La tramitació del POUM durant el primer semestre del 2018 és resultat de l'acord amb ERC, a canvi del vot afirmatiu en els pressupostos del 2018. El govern també s'ha compromès a fer una audiència pública de l'avanç de pla. A més, altres grups com Unió també van incloure l'impuls del POUM en l'acord signat durant les negociacions per aprovar els comptes municipals del 2018.

El POUM actual data del 1983 i no dona resposta als diversos problemes urbanístics amb què es troba la ciutat i que obliguen a fer modificacions puntuals del Pla General. L'última és la que preveu un sector de la ciutat per ubicar-hi un càmping, a l'àmbit de l'antic Càmping Pous, que es va aprovar en el ple ordinari del passat 12 de gener.