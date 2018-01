El tornado va arribar als 500 metres d'amplada i va recórrer 19 quilòmetres

El tornado que el 7 de gener va causar destrosses a Cistella, Terrades i Navata va recórrer dinou quilòmetres amb una amplada que va arribar als 500 metres, segons l'informe elaborat pel Servei Meteorològic de Catalunya. Va anar precedit de pedregades a altres comarques gironines. S'estima que la velocitat màxima va ser superior als 180 quilòmetres per hora.

A partir de les destrosses s'ha situat en la categoria EF2 d'una escala que arriba fins a cinc. Feia 17 anys que no hi havia un tornado a la comarca. El darrer va ser el 2001 a Vilanant.

L'episodi va començar al sud del nucli de Navata i va acabar a Darnius, tot i que els danys es van concentrar als tres primers municipis per on va passar.

L'informe concreta que va començar quan passaven vint minuts de les set del matí. L'episodi ciclònic va anar precedit de pedregades importants a alguns punts de les comarques gironines.

A mesura que s'anava desplaçant cap al nord «anava agafant força» i afectava construccions i zones de bosc.

A Cistella hi va haver la majoria de danys. A banda d'aixecar teulades, fins i tot de l'església, l'informe remarca que al sud de Cistella «un remolc va ser desplaçat al voltant de 80 metres».



Aixeca vehicles del terra

A Terrades, per la seva banda, als danys a teulades i coberts, el treball de camp del Servei Meteorològic remarca que als afores es van arribar a moure «lleugerament» vehicles estacionats i «es van arribar a aixecar del terra». Uns metres més al nord va causar «danys importants al bosc de l'entorn del santuari de la Mare de Déu de la Salut».

Finalment, el tornado va creuar el pantà de Darnius-Boadella «fins a dissipar-se en una zona de bosc a l'oest de Darnius».

El recorregut són els 19 quilòmetres durant els quals va tenir una amplada mitjana que va oscil·lar entre els 200 i els 400 metres durant la major part del seu cicle de vida. En alguns punts es creu que va superar els 500, mentre que al final del seu recorregut, entre el mirador de la Tortuga de Darnius i el final, l'amplada es va reduir als 150 metres.



Categoria EF2

A partir de les destrosses, el servei meteorològic estima que va ser de categoria EF2, segons l'escala de Fujita millorada (que va d'EF0 a EF5)».

La particularitat que es destaca d'aquest episodi és que tingués lloc al mes de gener perquè anualment s'observen a Catalunya entre quatre i cinc tornados però no per aquestes dates. El darrer un gener va ser el 1997.

Una altra dada que destaca el Servei Meteorològic és que pogués ser registrat per una estació perquè el fenòmen és molt local i la densitat d'estacions que hi ha repartides pel territori no ho permet.

En canvi, en aquesta ocasió va passar a 300 metres de distància de l'estació meteorològica automàtica (EMA) de Navata. Aquí es va mesurar un cop màxim de vent de 114,8 quilòmetres per hora a les set i vint-i-cinc minuts.

Segons les dades «va ser una ratxa de vent puntual, ja que la velocitat mitjana d'aquella semihora (de 7.00 a 7.30) va ser de 22 km/hora».

L'estació del pantà de Darnius-Boadella també va registrar moviment perquè hi va passar a sis-cents metres aproximadament. «El més destacat de les dades d'aquesta estació és que es va poder registrar la baixada sobtada de la pressió atmosfèrica», remarca l'informe.

El tornado de l'Alt Empordà es va produir poques hores després del de Cardona i Navès. També hi va haver un tornado a la Catalunya Nord.