Atropellen un home quan creuava a peu l'N-II a Orriols

Un home va resultar ferit de poca gravetat ahir en ser atropellat mentre creuava la carretera Nacional II al seu pas per Orriols, el nucli de Bàscara. El cotxe va sortir de la via mentre intentava esquivar-lo. És el segon atropellament en pocs dies després que a la C-260 a Castelló un home resultés ferit greu en creuar la transitada carretera.

L'accident de trànsit es va produir pels volts de dos quarts de vuit del matí a l'altura del quilòmetre 736,5 de l'Nacional II. Els serveis mèdics del SEM van assistir el ferit, que va ser evacuat en ambulància en estat de poca gravetat fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Quan va intentar esquivar l'home, el cotxe va acabar sortint de via, però el seu ocupant no va resultar ferit. Al lloc dels fets hi van intervenir els Mossos d'Esquadra i el SEM amb dues ambulàncies. L'accident no va provocar afectació viària. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'atropellament.



Dos atropellaments en dies

Fa pocs dies, el dijous de la setmana passada, es dona la circumstància que una altra persona, un jove de 27 anys, va resultar ferida en creuar també una via de trànsit intens. En aquest cas a la C-260 a l'altura de Castelló. La víctima, que va resultar ferida de gravetat, va creuar a peu de nit i va ser envestida per un camió.