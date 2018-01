Castelló d'Empúries estudia si és viable elevar els ponts d'Empuriabrava

Castelló d'Empúries ha començat els estudis per avaluar la possibilitat d'elevar els ponts de trànsit rodat d'Empuriabrava. El projecte, si es considera viable, es portaria a terme a mitjà termini. Per aquest any s'espera anar millorant els ponts per a vianants.

Els ponts de la marina, tant els de trànsit rodat com els de vianants, requereixen millores. L'Ajuntament va decidir fa poc més d'un any abordar el manteniment després de reclamar-ho durant anys a la concessionària.

Des de l'any passat s'estan reparant els de vianants i el pressupost del 2018 inclou partides per continuar la tasca. Paral·lelament s'ha decidit plantejar la possibilitat d'elevar els de trànsit rodat, segons ha avançat l'alcalde en declaracions a la televisió Empordà TV. L'estudi està en una fase incipient i s'ha de valorar des de diferents punts de vista, des de nivell tècnic a jurídic o econòmic. Una vegada es disposi dels pros i contres de la mesura, si es decideix que es tira endavant es mirarà la manera com s'ha de finançar.

Els ponts són un dels elements de la marina que pateixen degradació per la manca de manteniment. Des de fa anys hi ha sectors que es queixen de la necessitat de fer-hi una forta inversió. La principal actualment és el passeig.