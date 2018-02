L'Ajuntament de Figueres impulsa l'aprenentatge d'anglès als instituts

L'Ajuntament de Figueres i el Servei Educatiu de l'Alt Empordà, en col·laboració amb els centres educatius de Figueres, han posat en marxa aquest curs el projecte English Corner, que consisteix en la incorporació d'un auxiliar de conversa a les aules de quart d'ESO dels instituts de la ciutat.

La iniciativa, que s'emmarca en les línies estratègiques del Pla Educatiu d'Entorn que tenen a veure amb l'equitat i la igualtat d'oportunitats, s'ha implantat als instituts Cendrassos, Olivar Gran, Alexandre Deulofeu, Narcís Monturiol i Ramon Muntaner, i al centre de formació d'adults Maria Verdaguer.

El projecte English Corner té com a objectius potenciar el domini de la llengua anglesa, en especial en la competència oral; fomentar l'equitat, l'èxit educatiu i la igualtat d'oportunitats en l'aprenentage de les llengües estrangeres; i ajudar l'alumnat a assolir el nivell B2 d'anglès en finalitzar l'etapa.

El desconeixement de la llengua anglesa suposa una manca d'oportunitats laborals en un món globalitzat. L'alcaldessa de Figueres i regidora d'Educació, Marta Felip, explica que el govern municipal vol reduir aquest dèficit a través del projecte, que ha estat molt ben rebut per tots els instituts de la ciutat. "Fem una aposta clara perquè tots els joves dominin l'anglès i per evitar que la renda familiar sigui una barrera per aconseguir-ho", afegeix l'alcaldessa.

Aquesta iniciativa ha estat compartida i analitzada entre els equips directius dels diferents centres educatius i el grup de professors de llengua anglesa del Departament d'Ensenyament, English Time in Alt Empordà.