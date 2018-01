L'Escala crearà un carril bici des de les escoles al Rosa Lau

LAjuntament de l'Escala ha aprovat un conveni per a la cessió anticipada de diverses finques pendents de desenvolupament urbanístic per tal de poder tirar endavant un itinerari per a bicis entre la zona de l'escola Esculapi, l'escola bresol Ballmanetes i la zona del barri Rosa Lau.

Es tracta de la primera fase d'un projecte que s'ha de prolongar posteriorment fins a la zona de Riells de Dalt.

L'itinerari passa pels carrers Àncora, dels Recs i del Puig. Suposarà tant la creació d'un carril bici de dos metres i mig d'amplada, com la millora d'algun tram de les voreres existents i la creació de noves en el tram que voreja la pineda que hi ha entre el camp de futbol i el barri Rosa Lau. Continuarà més endavant amb una segona fase.