Roses planta cara al consum de drogues i alcohol durant el Carnaval

Amb la imminent celebració del Carnaval de Roses 2018, l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament impulsa una nova edició de la campanya preventiva "Per Carnaval no tot s'hi val", orientada a informar i conscienciar els joves i la població en general entorn als perills que comporta el consum d'alcohol i drogues durant aquesta celebració.

Aquesta campanya preventiva, per sisè any consecutiu, afronta la problemàtica que suposa l'augment del consum i l´abús d´alcohol i drogues per part de la població juvenil en la nostra societat, i molt concretament pel que fa als canvis d´hàbits d'aquests consums entre els adolescents.



700 alumnes hi participaran

L´acte principal de la campanya tindrà lloc el proper 2 de febrer a la plaça Frederic Rahola, acte en el qual assistiran més de 700 alumnes rosincs. Amb un format d´espectacle, on entre altres accions participarà un artista de referència actual, es farà arribar un missatge clar i contundent que busca conscienciar i interpel·lar directament els joves del municipi.

Com en edicions anteriors, el format audiovisual és una de les vies escollides per donar veu als propis joves de Roses i deixar que expressin el seu punt de vista, experiències i opinions. Enguany, s´han enregistrat quatre vídeos protagonitzats per joves d´entre 14 i 25 anys, que es difondrà durant els proper dies a través del canal youtube del Car Jove i per les diferents xarxes socials.

Des de l'Ajuntament es defensen els bons resultats de la campanya que es tradueixen en "la decisió de les les colles de Carnaval d´evitar el consum d´alcohol durant les passades" o la "devallada de les emergències mèdiques".

La campanya "Per Carnaval No Tot s´hi Val" va guanyar en la passada edició dels premis E-Tech el Premi Digital E-Tech 2017 en la categoria a Millor Iniciativa de l´Administració Local i va arribar també a ser finalista en la categoria Premi del Públic a la Millor Iniciativa de Màrqueting Digital Gironina.