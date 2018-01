Tapes d'onze restaurants i música en viu a l'Street Food Winter de Llançà

Llançà acollirà dissabte la tercera edició de l'Street Food Winter. Es tracta d'una jornada gastronòmica durant la qual onze restaurants oferiran tapes que aniran acompanyades de vins de la DO Empordà, Cava Rotxa i cervesa de la Mar d'Amunt i que es podran degustar mentre s'escolta música en viu.

L'activitat es portarà a terme a partir de les set de la tarda a l'envelat.

És una iniciativa dels restaurants de Llançà amb la col·laboració de l´Àrea de Turisme amb l'objectiu d'oferir una activitat diferent i innovadora per promocionar la gastronomia local fora de la temporada alta turística.

Consistirà en l'oferta de 17 tapes que aniran acompanyades dels vins de la DO Empordà, cava de Cava Rotxa i de la cervesa de la Mar d´Amunt.

L´acte es dividirà en dues parts, la primera de les set a les onze del vespre s´oferiran les tapes i les degustacions de vi i cervesa acompanyats de la música Jazz de Jazztons Trio i de les versions acústiques B-Side The Covers i la segona, on alguns establiments del municipi oferiran copes per acompanyar la sessió musical del r grup de versions del Baix Empordà The Covers.