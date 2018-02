Comissen en un sol dia 5,6 quilos de marihuana en dos vehicles

La Guàrdia Civil ha comissat en un sol dia 5,6 quilos de marihuana ocults en dos vehicles a la Jonquera. Les actuacions són d'aquest dilluns i en total hi ha tres arrestats, dos de nacionalitat francesa i un italià. La primera intervenció de la Guàrdia Civil va ser pels volts de dos quarts de set del matí de dilluns en un control fiscal que estaven fent a l'N-II a l'altura de la Jonquera. Els agents van escorcollar un vehicle amb matrícula francesa amb dos homes a dins. Van descobrir que transportaven droga amagada en el buit de la roda de recanvi. Hi havia 470 grams de marihuana. Davant dels fets, van arrestar S.R., de 27 anys d'edat i nacionalitat francesa, i T.C., de la mateixa edat i nacionalitat per un suposat delicte contra la salut pública.

La segona de les actuacions va ser pels volts de les dotze del migdia del mateix dilluns. Van fer aturar un vehicle amb plaques italianes a l'AP-7, on hi anava només un jove. Li van trobar dues maletes i a dins hi havia 5,130 quilos de marihuana. Els policies van arrestar l'ocupant, el ciutadà Italià G.C., de 25 anys, per tràfic de drogues.