Detenen el piròman que ha cremat contenidors i paperes aquesta nit a Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut aquesta passada nit el suposat piròman que ha cremat diversos contenidors i paperes al sector Oest de la ciutat.



En total, segons fonts policials, ha acabat incendiant fins a quatre contenidors i paperes.



La detenció ha estat possible gràcies als veïns de la zona que han fet diverses trucades a la Guàrdia Urbana i gràcies a la descripció de l'home, l'han pogut arrestar.



L'han localitzat a la plaça Triangular de Figueres i al cim, portava diversos encenedors que hauria utilitzat per cometre els incendis.



El detingut ja ha passat a mans dels Mossos d'Esquadra de Figueres per tal que pugui declarar davant del jutge.



La Guàrdia Urbana ha anunciat la detenció a través de Twitter:





Aquesta nit s'ha detingut al presumpte autor dels incendis a 4 contenidors i diverses papereres de la ciutat. S'instrueixen diligències. — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) 1 de febrer de 2018