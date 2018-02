Figueres vota avui si rebateja la plaça de l'IES Ramon Muntaner per 1 d'octubre

Els vint-i-un regidors de l'Ajuntament de Figueres decidiran en el ple ordinari d'aquesta tarda si es canvia de nom la plaça de l'Institut Ramon Muntaner per plaça de l'1 d'octubre. La moció la presenta la CUP i es preveu que tiri endavant per la majoria independentista del plenari.

El d'avui també serà l'últim ple de la portaveu cupaire, Natàlia Sànchez, després de ser elegida diputada en el Parlament de Catalunya. Sànchez va registrar la la renúncia aquest dilluns 29 de gener.

La CUP també ha presentat mocions contra la construcció del gasoducte Midcat, el suport a les persones encausades per oposar-se a la MAT al seu pas per les Comarques Gironines i que seran jutjades aquest mes de febrer i març amb què es demanarà a la Generalitat que retiri les acusacions, així com una quarta moció del mateix grup en suport a «Som 27 i més» amb què demanen l'absolució dels imputats 27 imputats per l'ocupació del rectorat de la UAB el 2013.

Per la seva banda, ERC ha presentat una moció perquè Figueres sigui model de ciutat educadora també en l'esport i potencii el joc net.

El grup de C's també ha registrat una moció per la implantació d'un sistema d'alerta d'emergència per a establiments de Figueres per tal d'agilitzar l'avís a la Guàrdia Urbana en casos, per exemple, de robatoris.

D'entre els onze punts a l'ordre del dia, es votaran diversos tràmits relacionats amb les bonificacions del 95% en l'impost d'obres sol·licitats per diversos propietaris, així com l'aprovació inicial de les contribucions especials per finançar les obres de reurbanització del carrer Jonquera.