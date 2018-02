L'Escala inclou els usos hotelers a la zona industrial perquè no es venen les parcel·les

L'Ajuntament de l'Escala ha començat a tramitar una modificació del planejament per ampliar els usos a la zona industrial per impulsar el sector on des de fa anys hi ha parcel·les buides que no es venen. El canvi permetrà la instal·lació d'establiments hotelers. Des d'ERC han demanat que s'estudiï bé la possible ubicació per evitar que una vegada instal·lats els establiments no es queixin de les olors que generen les fàbriques o la deixalleria.

La zona industrial està al sector Els Recs, situat a l'entrada de la població des de la carretera de Bellcaire, la C31.

Actualment hi ha un supermercat, una benzinera, negocis de venda de productes de la llar o nàutics. També s'hi situa la deixalleria municipal i una de les fàbriques d'anxoves, entre altres empreses.

Tot i això, el sector no ha acabat d'omplir-se com es preveia i els propietaris haurien demanat ampliar els usos per poder tenir més expectatives de venda de les parcel·les.

Al ple celebrat aquesta setmana es va aprovar un text refós per incloure els canvis.

El regidor d'Urbanisme, Josep Bofill, va explicar que el pla parcial «preveia uns usos industrials i al final no s'ha vist acabada d'implantar aquesta activitat a la zona». Admetia que «queden moltes parcel·les buides» i l'objectiu de la modificació «és donar una amplitud una mica més gran amb la implantació de noves activitats». Entre elles l'activitat hotelera en tres parcel·les que se situarien a la banda de la muntanya de Vilanera.



Fàbriques i hotels

La regidora d'ERC, Etna Estrems, va posar de manifest, en primer lloc, que a la documentació no quedava clara la ubicació d'aquestes parcel·les si se situaven a peu de carretera o amb vistes a la zona de Vilanera.

També va apuntar que «a aquella zona hi ha fàbriques d'anxoves, la deixalleria, i amb l'ús hoteler ens fa por que ens passi com aquells pobles que es posen cases i després ens molesten els esquellerincs de les vaques».

Des d'ERC van defensar el pla aprovat anteriorment pel govern de l'Escala per potenciar els hotels en alguns sectors de la població com el centre històric.

Per Estrems, «si vens de vacances no és ben bé la imatge que volem donar i evindentment no és per anar en detriment de la salaó d'anxoves, que és l'activitat principal, inclús turística».

A banda d'això, va demanar al govern més previsió perquè «hauríem de fer una mica d'autocrítica i no que la diagnosi s'allargui tant i els propietaris estiguin desesperats i necessitin una modificació del pla general».

El regidor d'Urbanisme va dir que acabaran d'estudiar i ajustar el lloc on es permeten hotels Però va defensar que no és incompatible el pla hoteler impulsat prèviament amb la creació de nous sectors.

En referència a les olors, per al regidor d'Urbanisme, qui s'hi vulgui implantar «estudiarà la zona i creurà convenient o no fer-ho possible» però va defensar que l'objectiu del canvi és «donar una mica més d'oportunitats en el sector perquè s'implantin més activitats».