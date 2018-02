La Marca de l'Ham arriba a un acord amb el govern i desconvoca les manifestacions

Després d'una setmana de mobilitzacions diàries i de talls de la C-260, l'Associació de veïns de la Marca de l'Ham i l'Ajuntament de Figueres han arribat a un acord i les manifestacions han quedat desconvocades. Representants veïnals es van reunir amb l'alcaldessa, Marta Felip, i el regidor d'Associació Veïnal, Jordi Masquef, en una trobada que han definit de «tranquil·la» i d'on se'n va desprendre el compromís d'atendre les reivindicacions veïnals i reforçar la seguretat de la Marca de l'Ham i millorar-ne la salubritat.

Els veïns de l'estigmatitzat barri de la perifèria de Figueres s'havien manifestat des del dimarts 23 de gener sota el lema «Volem millores, no som un barri de tercera» per reclamar més seguretat i neteja viària. De fet, segons el secretari de l'Associació, José Manuel Garrido, el consistori ja s'havia compromès el passat mes de juliol a abordar aquestes mateixes problemàtiques i a posar-hi solucions.

A més, de la reunió mantinguda el dimarts amb l'Ajuntament també n'ha sorgit el compromís de l'alcaldessa, Marta Felip, i el regidor Jordi Masquef de trobar-se amb els residents del barri per tractar en primera persona i sobre el terreny les reivindicacions dels ciutadans.



A l'expectativa

Els veïns de la Marca de l'Ham ja no es van manifestar ahir. Es van reunir convocats per l'Associació per posar en comú els punts tractats en la reunió amb l'Ajuntament. Però tampoc donen per tancat el tema i es mantenen a l'expectativa. «Si no veiem materialitzats els acords, ens tornarem a manifestar», diu el representant veïnal José Manuel Garrido. Els veïns podrien tornar a tallar el trànsit el tram de la C-260 entre els carrers de la Marca de l'Ham i Campinya.

A més d'un increment en la vigilància policial i una major neteja dels carrers, també reclamen solucions en l'espai públic. Segons els veïns, hi ha zones que s'indunden d'aigua amb facilitat. Han de conviure amb «brutícia i rates a peu de carrer» i la inseguretat derivada del tràfic de drogues. Les reclamacions d'aquest 2018 no són noves. Els veïns ja es van manifestar el 2007 per una major seguretat i millores urbanístiques en les obres del Pla de Barris que s'estaven executant.



En el punt de mira

La Marca de l'Ham és un barri amb un important volum de població immigrada i una de les zones de Figueres que més van patir la crisi econòmica. L'Ajuntament hi ha impulsat en diverses ocasions polítiques municipals per contribuir en la millora social i econòmica del barri. El més recent és el programa «Treball als barris», que pretén millorar l'ocupabilitat dels veïns. A més, entre el 2005 i el 2011 el barri va ser el focus d'una important millora de l'espai públic, equipaments i convivència, dins del Pla de Barris cofinançat per la Generalitat.