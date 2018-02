La portaveu de la CUP a Figueres deixa l'Ajuntament

La regidora i portaveu de la CUP, Natàlia Sànchez, deixa avui l'acta de regidora per dedicar-se a la tasca de diputada de la CUP-Crida Constituent al Parlament de Catalunya. Sànchez deixa l'acta de regidora a l'Ajuntament de Figueres per incompatibilitat amb el codi ètic intern de la CUP, que preveu que les persones que integren la candidatura no poden tenir duplicitats de càrrecs. Així mateix, deixarà el seu càrrec com a consellera comarcal.

Natàlia Sànchez ha afirmat que seguirà participant del projecte que la CUP té per a Figueres des de l'espai de l'assemblea local. Sànchez, que va ser cap de llista a la demarcació de Girona en les passades eleccions, entoma la seva nova tasca com a diputada del Parlament "com un repte col·lectiu que assumeix amb responsabilitat".



El substitut

Aleix Jiménez prendrà el relleu com a regidor a l'Ajuntament de Figueres. Jiménez és Llicenciat en Història i té un màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats per la Universitat de Girona. Actualment es troba estudiant el màster de Professorat per la UNIR. Mentre estudiava a la Universitat de Girona ha format part dels moviments juvenils i estudiantils. Actualment participa en diferents entitats municipals com el Correllengua Figueres i el Front Unió, entre d'altres.

Per la seva part, el futur regidor de la CUP ha manifestat que es mostra "motivat i amb molta il·lusió davant del repte que representa prendre el relleu de la Natàlia Sànchez aquest final de legislatura", a qui desitja molts encerts en la seva nova etapa de diputada al Parlament de Catalunya.

A la vegada, destaca que en l'àmbit municipal "cal seguir treballant conjuntament amb el grup municipal, amb l'assemblea i també amb altres agents locals o forans, per tal d'aconseguir donar una millor resposta a les nombroses necessitats que presenta la nostra ciutat".