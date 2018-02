Crema diversos contenidors i papereres i el detenen portant encenedors al cim

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un suposat piròman que es va dedicar durant la nit de dimecres a dijous a cremar mobiliari urbà a la zona del sector Oest de la ciutat. L'arrestat és un vell conegut de la policia i, per aconseguir detenir-lo, va ser clau la descripció que en van fer els veïns de la zona.

En total va cremar quatre contenidors en pocs minuts de diferència i diverses papereres. La detenció va ser possible gràcies als veïns de la zona que van fer diverses trucades a la Guàrdia Urbana i gràcies a la descripció de l'home, el van poder arrestar.

L'home va ser localitzat a la plaça Triangular de Figueres, i al cim portava diversos encenedors que hauria utilitzat per cometre els incendis. El detingut va quedar acusat de danys i d'incendi per les destrosses que va fer en el mobiliari urbà del sector oest.

La Guàrdia Urbana de Figueres va instruir les corresponents diligències sobre els fets i la detenció. L'arrestat va passar a mans dels Mossos d'Esquadra de Figueres per tal que pugui declarar davant del jutge quan sigui requerit.



Tres actuacions en una hora

Els incendis dels dipòsits de deixalles van començar a les onze de la nit, quan els Bombers van rebre l'avís que hi havia un contenidor en flames al carrer del Doctor Barraquer de Figueres, a davant de l'església del Bon Pastor.

Al cap de 42 minuts, els efectius d'extinció d'incendis es van desplaçar fins al carrer Avinyonet, on van haver d'actuar per un altre contenidor cremant.

El contenidor afectat d'aquest vial va ser retirat de bon matí, ja que se'n podien veure només els efectes de la negror al terra del carrer i ja hi ha nous contenidors.

I, finalment, quan faltaven només dos minuts per a la mitjanit, van haver de tornar a activar-se, en una nit moguda per als Bombers de Figueres, per una altra crema de contenidors, en aquest cas al passeig Nou, al barri de Juncària - Parc del Bosc. Durant el seu trajecte també es va entretenir a cremar papereres de la zona. Gràcies als veïns, va ser possible enxampar el suposat piròman.