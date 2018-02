Les propostes per aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

Torna la festa de la Candelera a Castelló d'Empúries

Faci fred o calor, Castelló d'Empúries celebra fins diumenge una nova edició de la Festa Major d´hivern, la Festa de la Candelera. La programació d´aquesta popular festivitat inclou, com cada any, propostes musicals, activitats culturals. També cal destacar el lliurament dels guardons Espiga i Timó, activitats infantils, audicions de sardanes, projeccions, exhibicions castelleres, trobada de puntaires o exposicions.



Activitats als Aiguamolls, a Castelló d'Empúries

Al Parc Natural dels Aiguamolls, dissabte 3 i diumenge 4

En el Dia Mundial de les Zones Humides, a partir de les deu del matí el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà ofereix diverses activitats per conèixer l'entorn. El dissabte a les onze una visita guiada gratuïta. Per diumenge s'ha programat una matinal de voluntariat de neteja a la platja de Can Martinet i gola del Fluvià, a Sant Pere Pescador. També es penjaran caixes niu al Parc Natural. El punt de trobada és la platja de Can Martinet.



Gastronomia i música, a Llançà

Tercera edició de l'Street Food Winter, dissabte 3

Onze restaurants de Llançà oferiran tapes a partir de les set de la tarda a l'Envelat. Al mateix espai es podrà gaudir de música en directe amb Jazz de Jazztons Trio i de les versions acústiques B-Side The Covers. A partir de les onze del vespre, a més, hi haurà un concert amb el grup de versions The Covers.



Cloenda bicentenari Pep Ventura, a Figueres

Música, una exposició i un llibre, dissabte 3 i diumenge 4

Figueres celebra aquest cap de setmana la cloenda amb la presentació d'un llibre, un disc i una exposició sobre el músic en un acte a l'Auditori dels Caputxins dissabte a partir de les set de la tarda. Al mateix lloc hi haurà un concert. El diumenge, a les dotze a la Rambla hi haurà una ballada de sardanes i a les sis de la tarda a l'Auditori Caputxins concert "Figueres en gala" amb la cobla Reus Jove i el locutor Jordi Saura.



Cursa solidària, a Figueres

La cursa solidària Run4 Cancer se celebrarà diumenge a partir de les deu del matí des del Parc Bosc i simultàniament a altres poblacions gironines. La jornada té lloc en el Dia Mundial contra el càncer i els diners recaptats aniran destinats a la lluita contra aquesta malaltia.



Festes majors a Vila-sacra, Capmany i Palau-saverdera

Les tres poblacions ofereixen múltiples actes durant el cap de setmana amb motiu de les festes majors. Sardanes, misses i concerts són algunes de les activitats que es porten a terme.