Les basses del Terrisser, convertides en abocador

Les basses del Terrisser, ubicades entre l'autopista AP-7 i la presó del Puig de les Basses, s'han convertit en un abocador. Així ho va denunciar ahir Compromís d'Esquerres per Figueres i va reclamar ahir al govern municipal, amb motiu del Dia Internacional de les Zones Humides, que prengui mesures urgents a l'entorn de les basses del Terrisser per evitar que es degradin.

El regidor de Compromís a l'Ajuntament, Òscar Vergés, va denunciar que el camí d'accés s'ha convertit en un abocador de restes de «plantacions i de runes». Tot i això, puntualitza que l'entorn de les basses es troba «força net» després de la jornada de neteja que es va celebrar l'any passat.

Per altra banda, el govern municipal, segons va confirmar el regidor de medi ambient, Francesc Cruanyes, està en converses amb la propietat per la compra de les zones humides. Un cop el terreny sigui municipal, preveuen endegar-hi projectes pedagògics i de conservació de l'entorn. De moment, les negociacions segueixen el seu curs i la taxació s'ha fet, segons Cruanyes, en 6.000 euros. Segons l'Ajuntament, actualment és propietat de l'INCASOL.

Per a Vergés, el govern hauria de retirar les deixalles acumulades així com impulsar diverses mesures per minimitzar-ne l'impacte. El regidor proposa que es limiti l'accés amb barreres, senyalitzar la prohibició d'activitats cinegètiques i afavorir que els abocaments es facin controladament «posant contenidors per a restes vegetals a la zona oest de Figueres».

Compromís va demanar l'any passat que es realitzessin neteges periòdiques per evitar l'acumulació i la dispersió pel vent i la contaminació del medi. Vergés ara creu que «la solució passa per prevenir els abocaments i limitar l'accés de vehicles».



Basses sense aigua

Les basses del Terrisser estan seques per la falta de pluges. «És un avis més de la greu sequera que estem patint», ha alertat Vergés. Es tracta d'un espai força desconegut i poc visitat més enllà dels visitants que coneixen la zona. A banda de l'abocament de runa, també és víctima de la caça furtiva i la pràctica de trial. Elseu estat de conservació actual, segons l'Ajuntament, és «mediocre».