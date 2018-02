Més de 700 estudiants de Roses diuen «no» a l'alcohol i les drogues

Roses va acollir ahir l'acte central de la campanya preventiva «Per Carnaval no tot s'hi val». Hi van assistir més de 700 alumnes de tercer i quart d'ESO, primer i segon de batxillerat i cicles formatius dels instituts de Roses. L'actuació del raper Chojin, un taller de còctels sense alcohol, audiovisuals protagonitzats per joves i una xerrada han estat els actes del programa d'enguany, que continua interpel·lant els joves entorn a una idea: Tu tries!

El plat fort de l'acte d'ahir va ser l'actuació del compositor de rap Domingo Edjang Moreno, més conegut com El Chojin. Nascut el 1977 a Torrejón de Ardoz, Chojin és conegut pel seu estil rap consciència on, entre altres, rebutja la violència, les drogues i l'alcohol.

El missatge i trajectòria de l'artista, i el fet que sigui un autor de referència entre el públic jove (els seus vídeos acumulen milions de visualitzacions a YouTube i compta amb centenars de milers de seguidors a les xarxes socials), feien «idònia» la seva participació en la campanya ideada per l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Roses.

L'acte va comptar també amb la projecció de 4 audiovisuals on s'ha donat veu als joves del municipi per expressar les seves opinions i experiències pròpies sobre el consum de drogues i alcohol. Els vídeos ja estan penjats a la web de la campanya i al YouTube del CAR i en els següents dies es difondran també a través de les xarxes socials de l'Ajuntament. La intervenció de Xavi Vaquero, expert en salut juvenil, i la realització d'un singular taller de còctels sense alcohol han completat el programa d'activitats.

Amb la present edició, Roses continua apostant per aquesta campanya preventiva que, per sisè any consecutiu, afronta la problemàtica que suposa l'augment del consum i l'abús d'alcohol i drogues per part de la població juvenil en festes com el Carnaval. L'Ajuntament assegura haver obtingut bons resultats que s'exemplifiquen amb la decisió de les colles de Carnaval d'evitar el consum d'alcohol durant les passades o el descens en les emergències mèdiques.