El Museu Empordà Lab comença a prendre forma

El Museu d el'Empordà està impulsant el seu projecte educatiu amb el qual espera donar un impuls a l'equipament cultural de Figueres. Batejat com a Museu Empordà Lab, busca convertir-se en un laboratori per a la innovació dels espais museístics i d'exposició. L'objectiu és vincular la institució pública amb la universitat i l'empresa privada per atraure nous públics amb accions vinculades a la innovació.

La primera acció que s'ha dut a terme ha estat la redacció del projecte amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona. A partir del mes de juny, tal com va anunciar el director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech, es posaran en marxa altres projectes, com el de comunicació interactiva en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra o el Laboratori de Patrimoni.

Per la seva banda, l'alcaldessa Marta Felip i regidora de Cultura i Educació va defensar l'aposta «clara» de l'Ajuntament, aquest 2018, per la investigació, participació i innovació.