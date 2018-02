L'Escala recuperarà el 70% de l'entorn de l'estany de Poma quan s'impulsi la zona

L'Ajuntament de l'Escala disposarà com a mínim del 70% dels terrenys de l'entorn de l'estany de Poma, ocupat durant anys per un càmping, quan l'actual propietari impulsi el sector. Són les condicions que marca el planejament, que tampoc permetria construir a tocar l'estany. L'únic que s'hauria d'expropiar seria el contorn de l'estany.

L'espai natural ha estat ocupat durant anys per un càmping que tenia permís per fer un ús temporal dels terrenys. Es tracta d'un entorn natural situat a Riells, on hi ha un estany i on consta que s'hi troben restes arqueològiques del segle II aC i del segle III dC.

El govern va acceptar l'estiu passat, a instàncies del PDeCAT i de l'associació l'Escala Cívica, vetllar per a la seva conservació.

El regidor d'ERC, Xavier Ballesta, va plantejar al darrer ple dubtes sobre les figures de protecció de l'entorn i va apuntar la conveniència d'estudiar a fons el tema per garantir la seva protecció.

L'alcalde, Víctor Puga, va assegurar que estan convençuts que «no hem de patir gents pel que fa a la protecció i pel que fa al risc que s'hi pugui desenvolupar qualsevol activitat».

Puga va remarcar que per al govern és important protegir-lo perquè és un indret estratègic.

Però va posar de manifest que el pla general ja ho regula i que en cas de voler-hi construir estableix l'obligació de desenvolupar un Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) que haurà d'incorporar com a mínim un 70% de cessions».



Construir a la part alta

El 30% restant on es podria construir tampoc està previst que estigui a la part baixa, sinó que seria a la zona superior.

L'únic punt en el qual s'hauria de treballar és a aclarir a qui correspon el domini de la làmina d'aigua, i s'hauria d'expropiar la petita franja del perímetre.

Per a Puga, no cal preocupar-se per a la protecció d'aquest entorn i va assegurar que «jo tinc totes les garanties que no hi ha cap mena de problema» i que l'espai serà públic.

L'alcalde es va mostrar obert a debatre el tema en paral·lel a l'elaboració del POUM, la figura des d'on s'hauria d'interpretar.

L'estany de la Poma va estar ocupat pel càmping Neus i en tancar i canviar de propietari van sorgir diverses veus que demanaven que es protegeixi l'entorn.

L'espai natural amb l'estany es trobava dins l'establiment i això impossibilitava visitar-lo. Per això, aprofitant la nova situació i per defensar la seva protecció, Gent del Ter va organitzar una visita fa uns mesos.

L'entorn té 8,2 hectàrees i s'hi troba el darrer estany a peu del massís del Montgrí en un entorn natural amb vegetació. A més, s'hi troba el jaciment arqueològic. Gent del Ter ha demanat la inclusió del paratge en el Parc Natural del Montgrí i la seva protecció arqueològica.